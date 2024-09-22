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Torneo Federal A 2024
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22.09.2024 | 21:30 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Union de Sunchales | Torneo Federal A | final. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile Union de Sunchales 2024 Torneo Federal A final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Union de Sunchales maçı, Estadio Manuel y Ramon Nunez Stadı'nda oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Union de Sunchales maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Union de Sunchales
Maçın Tarihi ve Saati: 22.09.2024 / 21:30
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