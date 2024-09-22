22.09.2024 | 21:30 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Union de Sunchales | Torneo Federal A | final. Hafta

Maçları Filtrele

22.09.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - Union de Sunchales 22.03.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - Club Cipolletti 23.03.2024 | CA Sarmiento de la Banda - CA Boca Unidos Corrientes 23.03.2024 | Juventud Antoniana - CM Crucero del Norte 23.03.2024 | CA Germinal - Club Circulo Deportivo 23.03.2024 | Independiente de Chivilcoy - CD de Pronunciamiento 23.03.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CSB Atenas 23.03.2024 | Ciudad de Bolivar - Gutierrez SC 23.03.2024 | Deportivo Camioneros - AC San Martin de Mendoza 23.03.2024 | CSD Sol de Mayo - Deportivo Rincon 23.03.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CA Linqueno 23.03.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CD Santamarina Tandil 23.03.2024 | CA Huracan Las Heras - CS Estudiantes San Luis 23.03.2024 | Club Sportivo General San Martin - Union de Sunchales 24.03.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Sol de America de Formosa 24.03.2024 | CA Douglas Haig - CA 9 de Julio Rafaela 24.03.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CD Argentino Monte Maiz 24.03.2024 | CA Sansinena SD - Olimpo Bahia Blanca 26.03.2024 | CS Belgrano - Sportivo Las Parejas 29.03.2024 | AC San Martin de Mendoza - CA Juventud Unida Universitario San Luis 30.03.2024 | CS Estudiantes San Luis - CSB Atenas 30.03.2024 | Deportivo Rincon - Kimberley de Mar Del Plata 30.03.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Sansinena SD 30.03.2024 | CD Argentino Monte Maiz - Ciudad de Bolivar 30.03.2024 | CM Crucero del Norte - CA Sarmiento de Resistencia 31.03.2024 | CD Santamarina Tandil - CA Germinal 31.03.2024 | Union de Sunchales - CA Sarmiento de la Banda 31.03.2024 | Club Circulo Deportivo - CSD Sol de Mayo 31.03.2024 | CD de Pronunciamiento - CA Douglas Haig 31.03.2024 | Deportivo Camioneros - CA Ferro Carril Oeste General Pico 31.03.2024 | CA Linqueno - Independiente de Chivilcoy 31.03.2024 | CA Sol de America de Formosa - Club Sportivo General San Martin 31.03.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Central Norte Salta 31.03.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - CS Belgrano 01.04.2024 | Club Cipolletti - Olimpo Bahia Blanca 01.04.2024 | Gutierrez SC - CA Huracan Las Heras 02.04.2024 | Sportivo Las Parejas - CAS Defensores de Belgrano 06.04.2024 | CSB Atenas - Gutierrez SC 06.04.2024 | Ciudad de Bolivar - AC San Martin de Mendoza 06.04.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CS Estudiantes San Luis 06.04.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Deportivo Camioneros 06.04.2024 | Club Sportivo General San Martin - CM Crucero del Norte 07.04.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - Club Circulo Deportivo 07.04.2024 | CSD Sol de Mayo - CD Santamarina Tandil 07.04.2024 | CA Germinal - Villa Mitre de Bahia Blanca 07.04.2024 | CS Belgrano - CD de Pronunciamiento 07.04.2024 | CAS Defensores de Belgrano - CA 9 de Julio Rafaela 07.04.2024 | Independiente de Chivilcoy - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 07.04.2024 | CA Sansinena SD - Club Cipolletti 07.04.2024 | Olimpo Bahia Blanca - Deportivo Rincon 07.04.2024 | CA Huracan Las Heras - CD Argentino Monte Maiz 07.04.2024 | CA Douglas Haig - CA Linqueno 07.04.2024 | CA Central Norte Salta - Union de Sunchales 07.04.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - Juventud Antoniana 08.04.2024 | CA Sarmiento de la Banda - CA Sol de America de Formosa 09.04.2024 | CS Belgrano - CD de Pronunciamiento 10.04.2024 | CA Sansinena SD - Olimpo Bahia Blanca 13.04.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Ferro Carril Oeste General Pico 14.04.2024 | CD Santamarina Tandil - Kimberley de Mar Del Plata 14.04.2024 | CA Germinal - CA Sansinena SD 14.04.2024 | Club Circulo Deportivo - Olimpo Bahia Blanca 14.04.2024 | Deportivo Camioneros - Ciudad de Bolivar 14.04.2024 | CD de Pronunciamiento - CAS Defensores de Belgrano 14.04.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CSD Sol de Mayo 14.04.2024 | Deportivo Rincon - Club Cipolletti 14.04.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CA Douglas Haig 14.04.2024 | CA Linqueno - CS Belgrano 14.04.2024 | Gutierrez SC - CS Estudiantes San Luis 14.04.2024 | CM Crucero del Norte - CA Sarmiento de la Banda 14.04.2024 | CD Argentino Monte Maiz - CSB Atenas 14.04.2024 | CA Sol de America de Formosa - CA Central Norte Salta 14.04.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - Sportivo Las Parejas 14.04.2024 | Union de Sunchales - CA Boca Unidos Corrientes 15.04.2024 | AC San Martin de Mendoza - CA Huracan Las Heras 15.04.2024 | Juventud Antoniana - Club Sportivo General San Martin 20.04.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Gutierrez SC 20.04.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Sol de America de Formosa 21.04.2024 | Club Cipolletti - Club Circulo Deportivo 21.04.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - Villa Mitre de Bahia Blanca 21.04.2024 | Club Sportivo General San Martin - CA Sarmiento de Resistencia 21.04.2024 | CSD Sol de Mayo - CA Germinal 21.04.2024 | CA Douglas Haig - Independiente de Chivilcoy 21.04.2024 | CA Huracan Las Heras - Deportivo Camioneros 21.04.2024 | CAS Defensores de Belgrano - CA Linqueno 21.04.2024 | CS Belgrano - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 21.04.2024 | Olimpo Bahia Blanca - CD Santamarina Tandil 21.04.2024 | CA Sansinena SD - Deportivo Rincon 21.04.2024 | CS Estudiantes San Luis - CD Argentino Monte Maiz 21.04.2024 | CSB Atenas - AC San Martin de Mendoza 22.04.2024 | Sportivo Las Parejas - CD de Pronunciamiento 22.04.2024 | CA Central Norte Salta - CM Crucero del Norte 22.04.2024 | CA Sarmiento de la Banda - Juventud Antoniana 22.04.2024 | Ciudad de Bolivar - CA Juventud Unida Universitario San Luis 23.04.2024 | CS Belgrano - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 27.04.2024 | Ciudad de Bolivar - CA Ferro Carril Oeste General Pico 27.04.2024 | Deportivo Camioneros - CSB Atenas 27.04.2024 | Independiente de Chivilcoy - CS Belgrano 27.04.2024 | CM Crucero del Norte - CA Boca Unidos Corrientes 28.04.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Sarmiento de la Banda 28.04.2024 | CSD Sol de Mayo - CA Sansinena SD 28.04.2024 | CA Germinal - Kimberley de Mar Del Plata 28.04.2024 | Club Circulo Deportivo - Deportivo Rincon 28.04.2024 | CD de Pronunciamiento - CA 9 de Julio Rafaela 28.04.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Huracan Las Heras 28.04.2024 | AC San Martin de Mendoza - CS Estudiantes San Luis 28.04.2024 | CD Argentino Monte Maiz - Gutierrez SC 28.04.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Olimpo Bahia Blanca 28.04.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CAS Defensores de Belgrano 28.04.2024 | CA Linqueno - Sportivo Las Parejas 28.04.2024 | CA Sol de America de Formosa - Union de Sunchales 28.04.2024 | Juventud Antoniana - CA Central Norte Salta 29.04.2024 | CD Santamarina Tandil - Club Cipolletti 04.05.2024 | CA Central Norte Salta - CA Sarmiento de Resistencia 04.05.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CD Argentino Monte Maiz 04.05.2024 | Union de Sunchales - CM Crucero del Norte 05.05.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - Juventud Antoniana 05.05.2024 | CA Sarmiento de la Banda - Club Sportivo General San Martin 05.05.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - CSD Sol de Mayo 05.05.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - CA Linqueno 05.05.2024 | Deportivo Rincon - CD Santamarina Tandil 05.05.2024 | CS Estudiantes San Luis - Deportivo Camioneros 05.05.2024 | CSB Atenas - CA Juventud Unida Universitario San Luis 05.05.2024 | CA Sansinena SD - Club Circulo Deportivo 05.05.2024 | Olimpo Bahia Blanca - CA Germinal 05.05.2024 | Club Cipolletti - Villa Mitre de Bahia Blanca 05.05.2024 | Gutierrez SC - AC San Martin de Mendoza 05.05.2024 | CA Huracan Las Heras - Ciudad de Bolivar 05.05.2024 | Sportivo Las Parejas - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 06.05.2024 | CAS Defensores de Belgrano - Independiente de Chivilcoy 07.05.2024 | CS Belgrano - CA Douglas Haig 10.05.2024 | Deportivo Camioneros - Gutierrez SC 11.05.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Boca Unidos Corrientes 11.05.2024 | CA Linqueno - CD de Pronunciamiento 11.05.2024 | CA Douglas Haig - CAS Defensores de Belgrano 11.05.2024 | AC San Martin de Mendoza - CD Argentino Monte Maiz 11.05.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - CA Sansinena SD 11.05.2024 | CSD Sol de Mayo - Olimpo Bahia Blanca 11.05.2024 | CA Germinal - Club Cipolletti 11.05.2024 | CD Santamarina Tandil - Club Circulo Deportivo 11.05.2024 | Ciudad de Bolivar - CSB Atenas 11.05.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Deportivo Rincon 11.05.2024 | Independiente de Chivilcoy - Sportivo Las Parejas 11.05.2024 | CA Huracan Las Heras - CA Ferro Carril Oeste General Pico 11.05.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CS Estudiantes San Luis 11.05.2024 | Club Sportivo General San Martin - CA Central Norte Salta 11.05.2024 | CM Crucero del Norte - CA Sol de America de Formosa 12.05.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CA 9 de Julio Rafaela 12.05.2024 | Juventud Antoniana - Union de Sunchales 15.05.2024 | CD Argentino Monte Maiz - Deportivo Camioneros 15.05.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - AC San Martin de Mendoza 15.05.2024 | Olimpo Bahia Blanca - Kimberley de Mar Del Plata 15.05.2024 | CA Sansinena SD - CD Santamarina Tandil 15.05.2024 | Club Circulo Deportivo - Villa Mitre de Bahia Blanca 15.05.2024 | Deportivo Rincon - CA Germinal 15.05.2024 | CA Sol de America de Formosa - Juventud Antoniana 15.05.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - Club Sportivo General San Martin 15.05.2024 | CS Estudiantes San Luis - Ciudad de Bolivar 16.05.2024 | Sportivo Las Parejas - CA Douglas Haig 16.05.2024 | Club Cipolletti - CSD Sol de Mayo 16.05.2024 | CSB Atenas - CA Huracan Las Heras 16.05.2024 | Union de Sunchales - CA Sarmiento de Resistencia 16.05.2024 | CAS Defensores de Belgrano - CS Belgrano 16.05.2024 | CD de Pronunciamiento - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 16.05.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - Independiente de Chivilcoy 16.05.2024 | Gutierrez SC - CA Juventud Unida Universitario San Luis 16.05.2024 | CA Central Norte Salta - CA Sarmiento de la Banda 18.05.2024 | Deportivo Rincon - CSD Sol de Mayo 19.05.2024 | CSB Atenas - CA Ferro Carril Oeste General Pico 19.05.2024 | Olimpo Bahia Blanca - CA Sansinena SD 19.05.2024 | Club Circulo Deportivo - CA Germinal 19.05.2024 | CD Santamarina Tandil - Villa Mitre de Bahia Blanca 19.05.2024 | CD de Pronunciamiento - Independiente de Chivilcoy 19.05.2024 | CA Linqueno - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 19.05.2024 | CD Argentino Monte Maiz - CA Juventud Unida Universitario San Luis 19.05.2024 | AC San Martin de Mendoza - Deportivo Camioneros 19.05.2024 | Union de Sunchales - Club Sportivo General San Martin 19.05.2024 | CM Crucero del Norte - Juventud Antoniana 19.05.2024 | Club Cipolletti - Kimberley de Mar Del Plata 19.05.2024 | Sportivo Las Parejas - CS Belgrano 19.05.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - CA Douglas Haig 19.05.2024 | CS Estudiantes San Luis - CA Huracan Las Heras 19.05.2024 | Gutierrez SC - Ciudad de Bolivar 19.05.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Sarmiento de la Banda 19.05.2024 | CA Sol de America de Formosa - CA Sarmiento de Resistencia 22.05.2024 | CSB Atenas - CA Juventud Unida Universitario San Luis 25.05.2024 | Independiente de Chivilcoy - CA Linqueno 25.05.2024 | Ciudad de Bolivar - CD Argentino Monte Maiz 25.05.2024 | CAS Defensores de Belgrano - Sportivo Las Parejas 25.05.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - CM Crucero del Norte 26.05.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - Deportivo Rincon 26.05.2024 | CA Germinal - CD Santamarina Tandil 26.05.2024 | CSD Sol de Mayo - Club Circulo Deportivo 26.05.2024 | Olimpo Bahia Blanca - Club Cipolletti 26.05.2024 | CA Douglas Haig - CD de Pronunciamiento 26.05.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Deportivo Camioneros 26.05.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - AC San Martin de Mendoza 26.05.2024 | CA Huracan Las Heras - Gutierrez SC 26.05.2024 | Club Sportivo General San Martin - CA Sol de America de Formosa 26.05.2024 | CSB Atenas - CS Estudiantes San Luis 26.05.2024 | CA Sarmiento de la Banda - Union de Sunchales 26.05.2024 | CA Central Norte Salta - CA Boca Unidos Corrientes 26.05.2024 | CS Belgrano - CA 9 de Julio Rafaela 27.05.2024 | CA Sansinena SD - Villa Mitre de Bahia Blanca 01.06.2024 | Deportivo Camioneros - CA Juventud Unida Universitario San Luis 01.06.2024 | CS Estudiantes San Luis - CA Ferro Carril Oeste General Pico 01.06.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - Independiente de Chivilcoy 01.06.2024 | Union de Sunchales - CA Central Norte Salta 02.06.2024 | Deportivo Rincon - Olimpo Bahia Blanca 02.06.2024 | Club Circulo Deportivo - Kimberley de Mar Del Plata 02.06.2024 | CD Santamarina Tandil - CSD Sol de Mayo 02.06.2024 | CD de Pronunciamiento - CS Belgrano 02.06.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Germinal 02.06.2024 | Club Cipolletti - CA Sansinena SD 02.06.2024 | CA Linqueno - CA Douglas Haig 02.06.2024 | Gutierrez SC - CSB Atenas 02.06.2024 | AC San Martin de Mendoza - Ciudad de Bolivar 02.06.2024 | CM Crucero del Norte - Club Sportivo General San Martin 02.06.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - CAS Defensores de Belgrano 02.06.2024 | CD Argentino Monte Maiz - CA Huracan Las Heras 02.06.2024 | CA Sol de America de Formosa - CA Sarmiento de la Banda 02.06.2024 | Juventud Antoniana - CA Sarmiento de Resistencia 08.06.2024 | CA Sarmiento de la Banda - CM Crucero del Norte 08.06.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CA Juventud Unida Universitario San Luis 08.06.2024 | Ciudad de Bolivar - Deportivo Camioneros 08.06.2024 | CS Estudiantes San Luis - Gutierrez SC 09.06.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - CD Santamarina Tandil 09.06.2024 | CS Belgrano - CA Linqueno 09.06.2024 | CSD Sol de Mayo - Villa Mitre de Bahia Blanca 09.06.2024 | Olimpo Bahia Blanca - Club Circulo Deportivo 09.06.2024 | CA Douglas Haig - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 09.06.2024 | Club Cipolletti - Deportivo Rincon 09.06.2024 | Club Sportivo General San Martin - Juventud Antoniana 09.06.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - Union de Sunchales 09.06.2024 | CA Sansinena SD - CA Germinal 09.06.2024 | CA Huracan Las Heras - AC San Martin de Mendoza 09.06.2024 | CAS Defensores de Belgrano - CD de Pronunciamiento 09.06.2024 | CSB Atenas - CD Argentino Monte Maiz 09.06.2024 | Sportivo Las Parejas - CA 9 de Julio Rafaela 09.06.2024 | CA Central Norte Salta - CA Sol de America de Formosa 12.06.2024 | CS Estudiantes San Luis - Deportivo Camioneros 15.06.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - Club Sportivo General San Martin 15.06.2024 | Juventud Antoniana - CA Sarmiento de la Banda 15.06.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Kimberley de Mar Del Plata 15.06.2024 | CM Crucero del Norte - CA Central Norte Salta 15.06.2024 | Gutierrez SC - CA Ferro Carril Oeste General Pico 16.06.2024 | Deportivo Camioneros - CA Huracan Las Heras 16.06.2024 | Club Circulo Deportivo - Club Cipolletti 16.06.2024 | CA Germinal - CSD Sol de Mayo 16.06.2024 | CD de Pronunciamiento - Sportivo Las Parejas 16.06.2024 | Independiente de Chivilcoy - CA Douglas Haig 16.06.2024 | CD Argentino Monte Maiz - CS Estudiantes San Luis 16.06.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Ciudad de Bolivar 16.06.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CS Belgrano 16.06.2024 | CA Sol de America de Formosa - CA Boca Unidos Corrientes 17.06.2024 | Deportivo Rincon - CA Sansinena SD 17.06.2024 | CD Santamarina Tandil - Olimpo Bahia Blanca 17.06.2024 | CA Linqueno - CAS Defensores de Belgrano 17.06.2024 | AC San Martin de Mendoza - CSB Atenas 22.06.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Ciudad de Bolivar 23.06.2024 | Gutierrez SC - CD Argentino Monte Maiz 23.06.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - CA Germinal 23.06.2024 | Olimpo Bahia Blanca - Villa Mitre de Bahia Blanca 23.06.2024 | Deportivo Rincon - Club Circulo Deportivo 23.06.2024 | Club Cipolletti - CD Santamarina Tandil 23.06.2024 | CA Huracan Las Heras - CA Juventud Unida Universitario San Luis 23.06.2024 | CS Estudiantes San Luis - AC San Martin de Mendoza 23.06.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - CD de Pronunciamiento 23.06.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - CM Crucero del Norte 23.06.2024 | CA Sarmiento de la Banda - CA Sarmiento de Resistencia 23.06.2024 | CA Central Norte Salta - Juventud Antoniana 23.06.2024 | Union de Sunchales - CA Sol de America de Formosa 23.06.2024 | CS Belgrano - Independiente de Chivilcoy 24.06.2024 | CA Sansinena SD - CSD Sol de Mayo 24.06.2024 | CAS Defensores de Belgrano - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 25.06.2024 | Sportivo Las Parejas - CA Linqueno 25.06.2024 | CSB Atenas - Deportivo Camioneros 29.06.2024 | CD Argentino Monte Maiz - CA Ferro Carril Oeste General Pico 29.06.2024 | Ciudad de Bolivar - CA Huracan Las Heras 30.06.2024 | CD Santamarina Tandil - Deportivo Rincon 30.06.2024 | Deportivo Camioneros - CS Estudiantes San Luis 30.06.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CSB Atenas 30.06.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Club Cipolletti 30.06.2024 | CA Germinal - Olimpo Bahia Blanca 30.06.2024 | CSD Sol de Mayo - Kimberley de Mar Del Plata 30.06.2024 | CA Linqueno - CA 9 de Julio Rafaela 30.06.2024 | CM Crucero del Norte - Union de Sunchales 30.06.2024 | AC San Martin de Mendoza - Gutierrez SC 30.06.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - Sportivo Las Parejas 30.06.2024 | Independiente de Chivilcoy - CAS Defensores de Belgrano 30.06.2024 | CA Douglas Haig - CS Belgrano 30.06.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Central Norte Salta 30.06.2024 | Club Sportivo General San Martin - CA Sarmiento de la Banda 30.06.2024 | Juventud Antoniana - CA Boca Unidos Corrientes 01.07.2024 | Club Circulo Deportivo - CA Sansinena SD 06.07.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CA Huracan Las Heras 06.07.2024 | CD Argentino Monte Maiz - AC San Martin de Mendoza 07.07.2024 | Gutierrez SC - Deportivo Camioneros 07.07.2024 | Sportivo Las Parejas - Independiente de Chivilcoy 07.07.2024 | Deportivo Rincon - Villa Mitre de Bahia Blanca 07.07.2024 | Club Circulo Deportivo - CD Santamarina Tandil 07.07.2024 | CSB Atenas - Ciudad de Bolivar 07.07.2024 | CD de Pronunciamiento - CA Linqueno 07.07.2024 | Olimpo Bahia Blanca - CSD Sol de Mayo 07.07.2024 | Club Cipolletti - CA Germinal 07.07.2024 | CS Estudiantes San Luis - CA Juventud Unida Universitario San Luis 07.07.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 07.07.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Sarmiento de Resistencia 07.07.2024 | CAS Defensores de Belgrano - CA Douglas Haig 07.07.2024 | CA Central Norte Salta - Club Sportivo General San Martin 07.07.2024 | CA Sol de America de Formosa - CM Crucero del Norte 07.07.2024 | Union de Sunchales - Juventud Antoniana 08.07.2024 | CA Sansinena SD - Kimberley de Mar Del Plata 13.07.2024 | Independiente de Chivilcoy - CA 9 de Julio Rafaela 14.07.2024 | CSD Sol de Mayo - Club Cipolletti 14.07.2024 | CA Douglas Haig - Sportivo Las Parejas 14.07.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Club Circulo Deportivo 14.07.2024 | CA Germinal - Deportivo Rincon 14.07.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - Olimpo Bahia Blanca 14.07.2024 | AC San Martin de Mendoza - CA Ferro Carril Oeste General Pico 14.07.2024 | Deportivo Camioneros - CD Argentino Monte Maiz 14.07.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Gutierrez SC 14.07.2024 | Ciudad de Bolivar - CS Estudiantes San Luis 14.07.2024 | CA Huracan Las Heras - CSB Atenas 14.07.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CD de Pronunciamiento 14.07.2024 | Club Sportivo General San Martin - CA Boca Unidos Corrientes 14.07.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - Union de Sunchales 14.07.2024 | CA Sarmiento de la Banda - CA Central Norte Salta 14.07.2024 | Juventud Antoniana - CA Sol de America de Formosa 14.07.2024 | CS Belgrano - CAS Defensores de Belgrano 15.07.2024 | CD Santamarina Tandil - CA Sansinena SD 20.07.2024 | CA Linqueno - CA Sarmiento de Resistencia 21.07.2024 | Gutierrez SC - CD Argentino Monte Maiz 21.07.2024 | CD Santamarina Tandil - CA Germinal 21.07.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Deportivo Rincon 21.07.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - Villa Mitre de Bahia Blanca 21.07.2024 | CSD Sol de Mayo - Club Circulo Deportivo 21.07.2024 | CD de Pronunciamiento - CA Douglas Haig 21.07.2024 | Independiente de Chivilcoy - Juventud Antoniana 21.07.2024 | Ciudad de Bolivar - Deportivo Camioneros 21.07.2024 | Sportivo Las Parejas - CAS Defensores de Belgrano 21.07.2024 | AC San Martin de Mendoza - CA Huracan Las Heras 21.07.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 21.07.2024 | CA Sol de America de Formosa - Club Sportivo General San Martin 21.07.2024 | CA Central Norte Salta - CA Sarmiento de la Banda 21.07.2024 | CS Belgrano - CSB Atenas 21.07.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CS Estudiantes San Luis 21.07.2024 | Union de Sunchales - CM Crucero del Norte 27.07.2024 | CM Crucero del Norte - Independiente de Chivilcoy 27.07.2024 | CAS Defensores de Belgrano - CA Sol de America de Formosa 28.07.2024 | Deportivo Camioneros - Gutierrez SC 28.07.2024 | CSB Atenas - Sportivo Las Parejas 28.07.2024 | Deportivo Rincon - CA Juventud Unida Universitario San Luis 28.07.2024 | Club Circulo Deportivo - Club Cipolletti 28.07.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Ciudad de Bolivar 28.07.2024 | CA Germinal - Olimpo Bahia Blanca 28.07.2024 | Club Sportivo General San Martin - CA Central Norte Salta 28.07.2024 | CA Huracan Las Heras - CA Ferro Carril Oeste General Pico 28.07.2024 | Union de Sunchales - CD de Pronunciamiento 28.07.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CA Douglas Haig 28.07.2024 | CA Sarmiento de la Banda - CA 9 de Julio Rafaela 28.07.2024 | CS Estudiantes San Luis - CSD Sol de Mayo 28.07.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - CA Boca Unidos Corrientes 28.07.2024 | Juventud Antoniana - CA Linqueno 29.07.2024 | CD Argentino Monte Maiz - CD Santamarina Tandil 03.08.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - AC San Martin de Mendoza 03.08.2024 | Gutierrez SC - Villa Mitre de Bahia Blanca 04.08.2024 | CD Santamarina Tandil - Deportivo Camioneros 04.08.2024 | CSD Sol de Mayo - Deportivo Rincon 04.08.2024 | Independiente de Chivilcoy - Union de Sunchales 04.08.2024 | CA Douglas Haig - CA Sarmiento de Resistencia 04.08.2024 | Olimpo Bahia Blanca - CD Argentino Monte Maiz 04.08.2024 | Ciudad de Bolivar - Kimberley de Mar Del Plata 04.08.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - Club Sportivo General San Martin 04.08.2024 | CA Sol de America de Formosa - CSB Atenas 04.08.2024 | Sportivo Las Parejas - CS Belgrano 04.08.2024 | Club Cipolletti - CS Estudiantes San Luis 04.08.2024 | CA Linqueno - CM Crucero del Norte 04.08.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - Juventud Antoniana 04.08.2024 | CD de Pronunciamiento - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 04.08.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Huracan Las Heras 04.08.2024 | CA Central Norte Salta - CAS Defensores de Belgrano 10.08.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - Gutierrez SC 11.08.2024 | Deportivo Camioneros - Olimpo Bahia Blanca 11.08.2024 | Deportivo Rincon - Club Cipolletti 11.08.2024 | Independiente de Chivilcoy - CD de Pronunciamiento 11.08.2024 | CM Crucero del Norte - CA Boca Unidos Corrientes 11.08.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CD Santamarina Tandil 11.08.2024 | Club Sportivo General San Martin - CA Sarmiento de la Banda 11.08.2024 | CA Huracan Las Heras - CSD Sol de Mayo 11.08.2024 | Union de Sunchales - CA Linqueno 11.08.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 11.08.2024 | CD Argentino Monte Maiz - CA Germinal 11.08.2024 | AC San Martin de Mendoza - CA Juventud Unida Universitario San Luis 11.08.2024 | CS Belgrano - CA Sol de America de Formosa 11.08.2024 | CAS Defensores de Belgrano - CA 9 de Julio Rafaela 11.08.2024 | CS Estudiantes San Luis - Club Circulo Deportivo 11.08.2024 | Juventud Antoniana - CA Douglas Haig 11.08.2024 | CSB Atenas - CA Central Norte Salta 17.08.2024 | CA Sarmiento de la Banda - CAS Defensores de Belgrano 17.08.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - Union de Sunchales 17.08.2024 | Gutierrez SC - Ciudad de Bolivar 18.08.2024 | CD Santamarina Tandil - Kimberley de Mar Del Plata 18.08.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - CSB Atenas 18.08.2024 | CA Germinal - Deportivo Camioneros 18.08.2024 | Club Circulo Deportivo - Deportivo Rincon 18.08.2024 | CD de Pronunciamiento - CA Sarmiento de Resistencia 18.08.2024 | Olimpo Bahia Blanca - Villa Mitre de Bahia Blanca 18.08.2024 | CSD Sol de Mayo - AC San Martin de Mendoza 18.08.2024 | Club Cipolletti - CA Huracan Las Heras 18.08.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - Juventud Antoniana 18.08.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - CA Ferro Carril Oeste General Pico 18.08.2024 | CA Sol de America de Formosa - Sportivo Las Parejas 18.08.2024 | CA Linqueno - Independiente de Chivilcoy 18.08.2024 | CA Douglas Haig - CM Crucero del Norte 18.08.2024 | CA Central Norte Salta - CS Belgrano 24.08.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - CSD Sol de Mayo 24.08.2024 | Independiente de Chivilcoy - CA Boca Unidos Corrientes 24.08.2024 | Union de Sunchales - CA Douglas Haig 25.08.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - Olimpo Bahia Blanca 25.08.2024 | Deportivo Camioneros - CD Argentino Monte Maiz 25.08.2024 | Deportivo Rincon - CS Estudiantes San Luis 25.08.2024 | CM Crucero del Norte - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 25.08.2024 | Ciudad de Bolivar - CD Santamarina Tandil 25.08.2024 | CA Huracan Las Heras - Club Circulo Deportivo 25.08.2024 | CA Linqueno - CD de Pronunciamiento 25.08.2024 | AC San Martin de Mendoza - Club Cipolletti 25.08.2024 | Sportivo Las Parejas - CA Central Norte Salta 25.08.2024 | CS Belgrano - CA 9 de Julio Rafaela 25.08.2024 | CSB Atenas - CA Sarmiento de la Banda 25.08.2024 | CAS Defensores de Belgrano - Club Sportivo General San Martin 25.08.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - CA Germinal 25.08.2024 | Juventud Antoniana - CA Sarmiento de Resistencia 31.08.2024 | CA Sarmiento de la Banda - CS Belgrano 01.09.2024 | CD Santamarina Tandil - Gutierrez SC 01.09.2024 | CA Germinal - Kimberley de Mar Del Plata 01.09.2024 | CSD Sol de Mayo - CA Juventud Unida Universitario San Luis 01.09.2024 | Club Circulo Deportivo - AC San Martin de Mendoza 01.09.2024 | CA Douglas Haig - Independiente de Chivilcoy 01.09.2024 | Club Sportivo General San Martin - CSB Atenas 01.09.2024 | Olimpo Bahia Blanca - Ciudad de Bolivar 01.09.2024 | Club Cipolletti - CA Ferro Carril Oeste General Pico 01.09.2024 | CS Estudiantes San Luis - CA Huracan Las Heras 01.09.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - Union de Sunchales 01.09.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - CM Crucero del Norte 01.09.2024 | CD de Pronunciamiento - Juventud Antoniana 01.09.2024 | CD Argentino Monte Maiz - Villa Mitre de Bahia Blanca 01.09.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - CA Linqueno 01.09.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - Sportivo Las Parejas 01.09.2024 | CA Central Norte Salta - CA Sol de America de Formosa 07.09.2024 | CS Belgrano - Club Sportivo General San Martin 07.09.2024 | CA Ferro Carril Oeste General Pico - Club Circulo Deportivo 07.09.2024 | Ciudad de Bolivar - CA Germinal 08.09.2024 | Kimberley de Mar Del Plata - CD Argentino Monte Maiz 08.09.2024 | CA Linqueno - CA Douglas Haig 08.09.2024 | CM Crucero del Norte - Juventud Antoniana 08.09.2024 | CA Huracan Las Heras - Deportivo Rincon 08.09.2024 | Independiente de Chivilcoy - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 08.09.2024 | Union de Sunchales - CA Sarmiento de Resistencia 08.09.2024 | CA Juventud Unida Universitario San Luis - Club Cipolletti 08.09.2024 | Villa Mitre de Bahia Blanca - Deportivo Camioneros 08.09.2024 | CA Sol de America de Formosa - CA 9 de Julio Rafaela 08.09.2024 | Sportivo Las Parejas - CA Sarmiento de la Banda 08.09.2024 | CSB Atenas - CAS Defensores de Belgrano 08.09.2024 | AC San Martin de Mendoza - CS Estudiantes San Luis 08.09.2024 | CA Boca Unidos Corrientes - CD de Pronunciamiento 08.09.2024 | Gutierrez SC - Olimpo Bahia Blanca 14.09.2024 | CA Germinal - Gutierrez SC 15.09.2024 | CA Douglas Haig - CA Boca Unidos Corrientes 15.09.2024 | Deportivo Camioneros - Kimberley de Mar Del Plata 15.09.2024 | CD Argentino Monte Maiz - Ciudad de Bolivar 15.09.2024 | Olimpo Bahia Blanca - CD Santamarina Tandil 15.09.2024 | Club Sportivo General San Martin - Sportivo Las Parejas 15.09.2024 | Deportivo Rincon - AC San Martin de Mendoza 15.09.2024 | CS Estudiantes San Luis - CA Ferro Carril Oeste General Pico 15.09.2024 | Club Circulo Deportivo - CA Juventud Unida Universitario San Luis 15.09.2024 | Club Cipolletti - CSD Sol de Mayo 15.09.2024 | CA Sarmiento de Resistencia - Independiente de Chivilcoy 15.09.2024 | CAS Defensores de Belgrano - CS Belgrano 15.09.2024 | CA Sarmiento de la Banda - CA Sol de America de Formosa 15.09.2024 | CA 9 de Julio Rafaela - CA Central Norte Salta 16.09.2024 | CD de Pronunciamiento - CM Crucero del Norte 16.09.2024 | Juventud Antoniana - Union de Sunchales 16.09.2024 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CA Linqueno 22.09.2024 | CD Santamarina Tandil - CA Central Norte Salta 23.09.2024 | CA Sarmiento de la Banda - Ciudad de Bolivar