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Canlı Skor Belçika Nationale 1 ACFF Nationale 1 ACFF 24/25 Sezonu Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes - Union Rochefortoise maçı
Nationale 1 ACFF 24/25
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21.09.2024 | 21:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Union Rochefortoise | Nationale 1 ACFF | 5. Hafta

Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes ile Union Rochefortoise 24/25 Nationale 1 ACFF yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Union Rochefortoise maçı, Stade de la Neuville Stadı'nda oynanıyor. Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Union Rochefortoise maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Union Rochefortoise
Maçın Tarihi ve Saati: 21.09.2024 / 21:00
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