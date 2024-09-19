19.09.2024 | 23:00 | CD Universidad Catolica del Ecuador-CD Tecnico Universitario | Ekvador Kupası | quarterfinal. Hafta

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19.09.2024 | CD Universidad Catolica del Ecuador - CD Tecnico Universitario 21.06.2024 | Mineros Sporting Club - Cuniburo FC 21.06.2024 | Vicentino Dragons - CD Coca 22.06.2024 | Banos Ciudad de Fuego - CSD Vargas Torres 23.06.2024 | CD Santo Domingo - Rio Babahoyo 23.06.2024 | CD Dunamis 04 Carchi - CD La Paz 23.06.2024 | CD Union Manabita - Club Leones Del Norte 28.06.2024 | Deportivo Santa Elena - San Antonio FC 28.06.2024 | La Castellana - Atletico Quininde 29.06.2024 | CD Grupo 7 - CD Independiente Juniors 29.06.2024 | Ecuagenera SC - Manta FC 30.06.2024 | La Cantera FC - 9 De Octubre FC 30.06.2024 | CD Olmedo - Gualaceo SC 03.07.2024 | LD Cuenca - Junior FC 04.07.2024 | Club La Union - Bonita Banana SC 07.07.2024 | Cantera de Pastaza FC - 9 De Octubre FC 07.07.2024 | Naranja Mekanic - Guayaquil City FC 08.07.2024 | Deportivo Av25 - Chacaritas FC 20.07.2024 | La Castellana - SD Aucas 21.07.2024 | Banos Ciudad de Fuego - CD El Nacional 22.07.2024 | Club Leones Del Norte - Mushuc Runa SC 22.07.2024 | Manta FC - CD Cuenca 28.07.2024 | Deportivo Santa Elena - Imbabura 28.07.2024 | Cuniburo FC - CSD Macara 29.07.2024 | CD La Paz - CD Universidad Catolica del Ecuador 29.07.2024 | CD Independiente Juniors - Barcelona SC 30.07.2024 | Vicentino Dragons - Libertad Loja 31.07.2024 | Bonita Banana SC - LDU Quito 01.08.2024 | CD Olmedo - CSD Independiente del Valle 06.08.2024 | CD Santo Domingo - Orense SC 07.08.2024 | Junior FC - Delfin Sc 08.08.2024 | Deportivo Av25 - CS Emelec 13.08.2024 | Guayaquil City FC - Cumbaya FC 15.08.2024 | Cantera de Pastaza FC - CD Tecnico Universitario 21.08.2024 | Deportivo Santa Elena - CD Universidad Catolica del Ecuador 28.08.2024 | CD Independiente Juniors - Mushuc Runa SC 29.08.2024 | LDU Quito - CD Cuenca 30.08.2024 | Cuniburo FC - CSD Independiente del Valle 04.09.2024 | CD Santo Domingo - CD El Nacional 05.09.2024 | SD Aucas - Libertad Loja 08.09.2024 | Guayaquil City FC - Delfin Sc 09.09.2024 | CS Emelec - CD Tecnico Universitario