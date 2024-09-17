17.09.2024 | 15:00 | FC DAC 1904 Dunajska Streda-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica | U19 1. Liga | 5. Hafta

FC DAC 1904 Dunajska Streda ile RSC Hamsik Academy Banska Bystrica 24/25 U19 1. Liga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FC DAC 1904 Dunajska Streda-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica maçı, MOL Arena Stadı'nda oynanıyor. FC DAC 1904 Dunajska Streda-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: FC DAC 1904 Dunajska Streda-RSC Hamsik Academy Banska Bystrica

Maçın Tarihi ve Saati: 17.09.2024 / 15:00

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