15.09.2024 | 21:30 | Club Circulo Deportivo-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 9. Hafta

Club Circulo Deportivo ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Club Circulo Deportivo-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Estadio Guillermo Trama Stadı'nda oynanıyor. Club Circulo Deportivo-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Club Circulo Deportivo-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 15.09.2024 / 21:30
Maçın Hakemi: