14.09.2024 | 16:00 | 1 FC Normannia Schwabisch Gmund-Calcio Leinfelden-Echterdingen | Oberliga BW | 8. Hafta

1 FC Normannia Schwabisch Gmund ile Calcio Leinfelden-Echterdingen 24/25 Oberliga BW yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen 1 FC Normannia Schwabisch Gmund-Calcio Leinfelden-Echterdingen maçı, Jahnstadion Stadı'nda oynanıyor. 1 FC Normannia Schwabisch Gmund-Calcio Leinfelden-Echterdingen maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: 1 FC Normannia Schwabisch Gmund-Calcio Leinfelden-Echterdingen

Maçın Tarihi ve Saati: 14.09.2024 / 16:00

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