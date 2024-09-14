14.09.2024 | 16:00 | 1 FC Normannia Schwabisch Gmund-Calcio Leinfelden-Echterdingen | Oberliga BW | 8. Hafta

1 FC Normannia Schwabisch Gmund ile Calcio Leinfelden-Echterdingen 24/25 Oberliga BW yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen 1 FC Normannia Schwabisch Gmund-Calcio Leinfelden-Echterdingen maçı, Jahnstadion Stadı'nda oynanıyor. 1 FC Normannia Schwabisch Gmund-Calcio Leinfelden-Echterdingen maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: 1 FC Normannia Schwabisch Gmund-Calcio Leinfelden-Echterdingen
Maçın Tarihi ve Saati: 14.09.2024 / 16:00
Maçın Hakemi: