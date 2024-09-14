14.09.2024 | 17:00 | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Tatran Krasno Nad Kysucou | 3. Liga, Batı | 9. Hafta

OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom ile TJ Tatran Krasno Nad Kysucou 24/25 3. Liga, Batı yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Tatran Krasno Nad Kysucou maçı, Futbalovy Stadion OFK Banik Stadı'nda oynanıyor. OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Tatran Krasno Nad Kysucou maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom-TJ Tatran Krasno Nad Kysucou

Maçın Tarihi ve Saati: 14.09.2024 / 17:00

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