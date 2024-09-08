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Torneo Federal A 2024
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08.09.2024 | 21:30 | Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 8. Hafta

Independiente de Chivilcoy ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Raul Orlando Lungarzo Stadium Stadı'nda oynanıyor. Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 08.09.2024 / 21:30
Maçın Hakemi:

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