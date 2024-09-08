www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Belçika Beker van Belgie Beker van Belgie 24/25 Sezonu Royal Knokke FC - Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı
Beker van Belgie 24/25
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

08.09.2024 | 17:00 | Royal Knokke FC-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | Beker van Belgie | 6. Hafta

Royal Knokke FC ile Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes 24/25 Beker van Belgie yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Knokke FC-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı, Olivier Sportstadion Stadı'nda oynanıyor. Royal Knokke FC-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Royal Knokke FC-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes
Maçın Tarihi ve Saati: 08.09.2024 / 17:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber!
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
G.Saray'dan sol kanat operasyonu! 100 milyon Euro...
Galatasaray'dan farklı galibiyet!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor