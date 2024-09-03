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Canlı Skor Panama Liga Panamena de Futbol, Kapanış Liga Panamena de Futbol, Kapanış 2024 Sezonu CA Independiente de la Chorrera - AF Sporting San Miguelito maçı
Liga Panamena de Futbol, Kapanış 2024
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03.09.2024 | 04:30 | CA Independiente de la Chorrera-AF Sporting San Miguelito | Liga Panamena de Futbol, Kapanış | 7. Hafta

CA Independiente de la Chorrera ile AF Sporting San Miguelito 2024 Liga Panamena de Futbol, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Independiente de la Chorrera-AF Sporting San Miguelito maçı, Estadio Agustín Muquita Sánchez Stadı'nda oynanıyor. CA Independiente de la Chorrera-AF Sporting San Miguelito maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Independiente de la Chorrera-AF Sporting San Miguelito
Maçın Tarihi ve Saati: 03.09.2024 / 04:30
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