01.09.2024 | 21:30 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Union de Sunchales | Torneo Federal A | 7. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile Union de Sunchales 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Union de Sunchales maçı, Estadio Manuel y Ramon Nunez Stadı'nda oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Union de Sunchales maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-Union de Sunchales
Maçın Tarihi ve Saati: 01.09.2024 / 21:30
Maçın Hakemi: