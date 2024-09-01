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Oberliga Niedersachsen 24/25
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01.09.2024 | 16:00 | SV Atlas Delmenhorst-1. FC Germania Egestorf/Langreder | Oberliga Niedersachsen | 5. Hafta

SV Atlas Delmenhorst ile 1. FC Germania Egestorf/Langreder 24/25 Oberliga Niedersachsen yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen SV Atlas Delmenhorst-1. FC Germania Egestorf/Langreder maçı, Municipal Stadium at Dusternortstrasse Stadı'nda oynanıyor. SV Atlas Delmenhorst-1. FC Germania Egestorf/Langreder maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: SV Atlas Delmenhorst-1. FC Germania Egestorf/Langreder
Maçın Tarihi ve Saati: 01.09.2024 / 16:00
Maçın Hakemi:

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