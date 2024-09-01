01.09.2024 | 15:00 | Offenbacher FC Kickers 1901-SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | Bölgesel Ligi Güneybatı | 6. Hafta

Offenbacher FC Kickers 1901 ile SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 24/25 Bölgesel Ligi Güneybatı yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Offenbacher FC Kickers 1901-SG Barockstadt Fulda-Lehnerz maçı, Sparda-Bank-Hessen-Stadion Stadı'nda oynanıyor. Offenbacher FC Kickers 1901-SG Barockstadt Fulda-Lehnerz maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Offenbacher FC Kickers 1901-SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Maçın Tarihi ve Saati: 01.09.2024 / 15:00

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