31.08.2024 | 15:00 | SPG FC Lustenau / FC Dornbirn-SPG SCR Altach / FFC Vorderland | Bundesliga, Kadınlar | 3. Hafta

SPG FC Lustenau / FC Dornbirn ile SPG SCR Altach / FFC Vorderland 24/25 Bundesliga, Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen SPG FC Lustenau / FC Dornbirn-SPG SCR Altach / FFC Vorderland maçı, Stadion an der Holzstrasse Stadı'nda oynanıyor. SPG FC Lustenau / FC Dornbirn-SPG SCR Altach / FFC Vorderland maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: SPG FC Lustenau / FC Dornbirn-SPG SCR Altach / FFC Vorderland

Maçın Tarihi ve Saati: 31.08.2024 / 15:00

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