31.08.2024 | 20:00 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas-FC Vion Zlate Moravce - Vrable | 2. Liga | 6. Hafta

MFK Tatran Liptovsky Mikulas ile FC Vion Zlate Moravce - Vrable 24/25 2. Liga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen MFK Tatran Liptovsky Mikulas-FC Vion Zlate Moravce - Vrable maçı, Stadium Liptovsky Mikulas Stadı'nda oynanıyor. MFK Tatran Liptovsky Mikulas-FC Vion Zlate Moravce - Vrable maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: MFK Tatran Liptovsky Mikulas-FC Vion Zlate Moravce - Vrable
Maçın Tarihi ve Saati: 31.08.2024 / 20:00
Maçın Hakemi: