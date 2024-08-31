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Canlı Skor Slovakya 2. Liga 2. Liga 24/25 Sezonu MFK Tatran Liptovsky Mikulas - FC Vion Zlate Moravce - Vrable maçı
2. Liga 24/25
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31.08.2024 | 20:00 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas-FC Vion Zlate Moravce - Vrable | 2. Liga | 6. Hafta

MFK Tatran Liptovsky Mikulas ile FC Vion Zlate Moravce - Vrable 24/25 2. Liga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen MFK Tatran Liptovsky Mikulas-FC Vion Zlate Moravce - Vrable maçı, Stadium Liptovsky Mikulas Stadı'nda oynanıyor. MFK Tatran Liptovsky Mikulas-FC Vion Zlate Moravce - Vrable maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: MFK Tatran Liptovsky Mikulas-FC Vion Zlate Moravce - Vrable
Maçın Tarihi ve Saati: 31.08.2024 / 20:00
Maçın Hakemi:

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