29.08.2024 | 21:00 | CA River Plate (Arg)-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve | Liga Profesional, Reserves | 6. Hafta

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29.08.2024 | CA River Plate (Arg) - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 16.07.2024 | Racing Club Avellaneda - CA Barracas Central Reserve 16.07.2024 | Defensa Y Justicia Reserve - CD Godoy Cruz 16.07.2024 | CA Tigre Reserve - CA Huracan 16.07.2024 | Newells Old Boys - CA Union Santa Fe Reserve 17.07.2024 | CA Talleres de Cordoba Reserve - CA Central Cordoba SE Reserve 17.07.2024 | Atletico Tucuman Reserve - CA Belgrano 17.07.2024 | Argentinos Juniors Reserve - CA Banfield 17.07.2024 | CA Sarmiento de Junin - Independiente Reserve 17.07.2024 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - Rosario Central Reserve 18.07.2024 | CA River Plate (Arg) - Gimnasia de la Plata Reserve 18.07.2024 | Estudiantes de LP Reserve - Boca Juniors 18.07.2024 | San Lorenzo de Almagro Res. - Velez Sarsfield Reserve 18.07.2024 | CA Lanus - CA Platense 18.07.2024 | Instituto AC Cordoba Reserves - Deportivo Riestra Afbc Reserve 30.07.2024 | CA Union Santa Fe Reserve - Estudiantes de LP Reserve 30.07.2024 | Racing Club Avellaneda - San Lorenzo de Almagro Res. 30.07.2024 | CA Platense - CA Talleres de Cordoba Reserve 30.07.2024 | CA Barracas Central Reserve - Deportivo Riestra Afbc Reserve 30.07.2024 | Gimnasia de la Plata Reserve - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 31.07.2024 | CA Central Cordoba SE Reserve - Newells Old Boys 31.07.2024 | CA Belgrano - Argentinos Juniors Reserve 31.07.2024 | Rosario Central Reserve - Atletico Tucuman Reserve 31.07.2024 | CA Huracan - Independiente Reserve 31.07.2024 | CD Godoy Cruz - CA Lanus 01.08.2024 | Velez Sarsfield Reserve - CA River Plate (Arg) 01.08.2024 | Defensa Y Justicia Reserve - CA Sarmiento de Junin 01.08.2024 | CA Banfield - Instituto AC Cordoba Reserves 02.08.2024 | Boca Juniors - CA Tigre Reserve 06.08.2024 | Argentinos Juniors Reserve - Rosario Central Reserve 06.08.2024 | San Lorenzo de Almagro Res. - CA Barracas Central Reserve 06.08.2024 | Newells Old Boys - CA Platense 07.08.2024 | Atletico Tucuman Reserve - Gimnasia de la Plata Reserve 07.08.2024 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - CA Banfield 07.08.2024 | Independiente Reserve - Boca Juniors 07.08.2024 | CA Lanus - Defensa Y Justicia Reserve 07.08.2024 | CA Sarmiento de Junin - CA Huracan 07.08.2024 | CA Tigre Reserve - CA Union Santa Fe Reserve 07.08.2024 | Estudiantes de LP Reserve - CA Central Cordoba SE Reserve 08.08.2024 | Instituto AC Cordoba Reserves - CA Belgrano 09.08.2024 | CA Talleres de Cordoba Reserve - CD Godoy Cruz 09.08.2024 | CA River Plate (Arg) - Racing Club Avellaneda 09.08.2024 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - Velez Sarsfield Reserve 13.08.2024 | Velez Sarsfield Reserve - Atletico Tucuman Reserve 13.08.2024 | CA Lanus - CA Sarmiento de Junin 13.08.2024 | Defensa Y Justicia Reserve - CA Talleres de Cordoba Reserve 13.08.2024 | CA Union Santa Fe Reserve - Independiente Reserve 14.08.2024 | Boca Juniors - CA Huracan 14.08.2024 | Gimnasia de la Plata Reserve - Argentinos Juniors Reserve 14.08.2024 | CA Barracas Central Reserve - CA Banfield 14.08.2024 | CD Godoy Cruz - Newells Old Boys 14.08.2024 | CA Belgrano - Deportivo Riestra Afbc Reserve 15.08.2024 | San Lorenzo de Almagro Res. - CA River Plate (Arg) 15.08.2024 | CA Platense - Estudiantes de LP Reserve 15.08.2024 | Racing Club Avellaneda - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 15.08.2024 | Rosario Central Reserve - Instituto AC Cordoba Reserves 16.08.2024 | CA Central Cordoba SE Reserve - CA Tigre Reserve 20.08.2024 | Newells Old Boys - Defensa Y Justicia Reserve 20.08.2024 | Estudiantes de LP Reserve - CD Godoy Cruz 20.08.2024 | CA Huracan - CA Union Santa Fe Reserve 21.08.2024 | CA Talleres de Cordoba Reserve - CA Lanus 21.08.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Barracas Central Reserve 21.08.2024 | CA Banfield - CA Belgrano 21.08.2024 | Instituto AC Cordoba Reserves - Gimnasia de la Plata Reserve 22.08.2024 | CA Sarmiento de Junin - Boca Juniors 22.08.2024 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - Rosario Central Reserve 22.08.2024 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - San Lorenzo de Almagro Res. 22.08.2024 | Argentinos Juniors Reserve - Velez Sarsfield Reserve 22.08.2024 | CA Tigre Reserve - CA Platense 22.08.2024 | Independiente Reserve - CA Central Cordoba SE Reserve 23.08.2024 | Atletico Tucuman Reserve - Racing Club Avellaneda 27.08.2024 | Defensa Y Justicia Reserve - Estudiantes de LP Reserve 27.08.2024 | CA Platense - Independiente Reserve 27.08.2024 | CA Lanus - Newells Old Boys 28.08.2024 | CA Union Santa Fe Reserve - Boca Juniors 28.08.2024 | CA Talleres de Cordoba Reserve - CA Sarmiento de Junin 28.08.2024 | Racing Club Avellaneda - Argentinos Juniors Reserve 28.08.2024 | Rosario Central Reserve - CA Banfield 28.08.2024 | Gimnasia de la Plata Reserve - Deportivo Riestra Afbc Reserve 28.08.2024 | Velez Sarsfield Reserve - Instituto AC Cordoba Reserves 29.08.2024 | San Lorenzo de Almagro Res. - Atletico Tucuman Reserve 29.08.2024 | CA Barracas Central Reserve - CA Belgrano 29.08.2024 | CD Godoy Cruz - CA Tigre Reserve 29.08.2024 | CA Central Cordoba SE Reserve - CA Huracan