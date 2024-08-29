29.08.2024 | 21:00 | CA River Plate (Arg)-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve | Liga Profesional, Reserves | 6. Hafta

CA River Plate (Arg) ile Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 2024 Liga Profesional, Reserves yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA River Plate (Arg)-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve maçı, Stadı'nda oynanıyor. CA River Plate (Arg)-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA River Plate (Arg)-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve
Maçın Tarihi ve Saati: 29.08.2024 / 21:00
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