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Canlı Skor Arjantin Liga Profesional, Reserves Liga Profesional, Reserves 2024 Sezonu CA River Plate (Arg) - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve maçı
Liga Profesional, Reserves 2024
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29.08.2024 | 21:00 | CA River Plate (Arg)-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve | Liga Profesional, Reserves | 6. Hafta

CA River Plate (Arg) ile Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 2024 Liga Profesional, Reserves yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA River Plate (Arg)-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve maçı, Stadı'nda oynanıyor. CA River Plate (Arg)-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA River Plate (Arg)-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve
Maçın Tarihi ve Saati: 29.08.2024 / 21:00
Maçın Hakemi:

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