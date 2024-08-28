28.08.2024 | 18:00 | TJ Druzstevnik Liptovska Stiavnica-Spisska Nova Ves | Slovensky Pohar | 2. Hafta

TJ Druzstevnik Liptovska Stiavnica ile Spisska Nova Ves 24/25 Slovensky Pohar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen TJ Druzstevnik Liptovska Stiavnica-Spisska Nova Ves maçı, Futbalovy stadion TJ Druzstevnik Liptovska Stiavnica Stadı'nda oynanıyor. TJ Druzstevnik Liptovska Stiavnica-Spisska Nova Ves maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: TJ Druzstevnik Liptovska Stiavnica-Spisska Nova Ves

Maçın Tarihi ve Saati: 28.08.2024 / 18:00

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