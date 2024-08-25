25.08.2024 | 22:00 | CAS Defensores de Belgrano-Club Sportivo General San Martin | Torneo Federal A | 6. Hafta

CAS Defensores de Belgrano ile Club Sportivo General San Martin 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CAS Defensores de Belgrano-Club Sportivo General San Martin maçı, Salomon Boeseldin Stadı'nda oynanıyor. CAS Defensores de Belgrano-Club Sportivo General San Martin maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CAS Defensores de Belgrano-Club Sportivo General San Martin
Maçın Tarihi ve Saati: 25.08.2024 / 22:00
Maçın Hakemi: