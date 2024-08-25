www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Almanya Amatör Oberliga Niedersachsen Oberliga Niedersachsen 24/25 Sezonu 1. FC Germania Egestorf/Langreder - Eintracht Braunschweig (A) maçı
Oberliga Niedersachsen 24/25
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

25.08.2024 | 16:00 | 1. FC Germania Egestorf/Langreder-Eintracht Braunschweig (A) | Oberliga Niedersachsen | 4. Hafta

1. FC Germania Egestorf/Langreder ile Eintracht Braunschweig (A) 24/25 Oberliga Niedersachsen yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen 1. FC Germania Egestorf/Langreder-Eintracht Braunschweig (A) maçı, Stadion an der Ammerke Stadı'nda oynanıyor. 1. FC Germania Egestorf/Langreder-Eintracht Braunschweig (A) maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: 1. FC Germania Egestorf/Langreder-Eintracht Braunschweig (A)
Maçın Tarihi ve Saati: 25.08.2024 / 16:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Christoph Daum'dan acı haber!
Beşiktaş'ın yeni transferi Uduokhai İstanbul'a geliyor!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
F.Bahçe'nin kafilesi açıklandı!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor