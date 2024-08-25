25.08.2024 | 16:00 | 1. FC Germania Egestorf/Langreder-Eintracht Braunschweig (A) | Oberliga Niedersachsen | 4. Hafta

1. FC Germania Egestorf/Langreder ile Eintracht Braunschweig (A) 24/25 Oberliga Niedersachsen yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen 1. FC Germania Egestorf/Langreder-Eintracht Braunschweig (A) maçı, Stadion an der Ammerke Stadı'nda oynanıyor. 1. FC Germania Egestorf/Langreder-Eintracht Braunschweig (A) maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: 1. FC Germania Egestorf/Langreder-Eintracht Braunschweig (A)

Maçın Tarihi ve Saati: 25.08.2024 / 16:00

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