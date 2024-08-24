24.08.2024 | 12:00 | Guangdong Meizhou Hakka FC-Shaanxi Chang An Athletic FC | Çin Süper Ligi, Kadınlar | 17. Hafta

Guangdong Meizhou Hakka FC ile Shaanxi Chang An Athletic FC 2024 Çin Süper Ligi, Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Guangdong Meizhou Hakka FC-Shaanxi Chang An Athletic FC maçı, Wuhua County Olympic Sports Centre Stadı'nda oynanıyor. Guangdong Meizhou Hakka FC-Shaanxi Chang An Athletic FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Guangdong Meizhou Hakka FC-Shaanxi Chang An Athletic FC

Maçın Tarihi ve Saati: 24.08.2024 / 12:00

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