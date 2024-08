Maçları Filtrele

Bahar Şampiyonası Serie A Coppa Italia Süper Kupa Berlusconi Trophy Campionato Primavera 2 Coppa Italia Serie D Coppa Italia, Kadınlar Kupa Italia Serie C Lega Pro Sec Div, Gir A Lega Pro Sec Div, Gir B Primavera Kupası Primavera Süper Kupası Serie A, Kadınlar Serie B Serie C Serie C, Düşme Playoffları Serie C, Grup A Serie C, Grup B Serie C, Grup C Serie C, Yükselme Playoffları Serie D Serie D, H Grubu Serie D,A Grubu Serie D,B Grubu Serie D,C Grubu Serie D,D Grubu Serie D,E Grubu Serie D,F Grubu Serie D,G Grubu Serie D,I Grubu Serie D,Yükselme Playoff Supercoppa di Lega di Pr Supercoppa di Lega sec. Supercoppa, Women