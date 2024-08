Maçları Filtrele

18.08.2024 | Ready Fotball - Aalesund 2 06.04.2024 | SK Traeff - Bjoerkelangen 06.04.2024 | Ready Fotball - Lorenskog 06.04.2024 | Lokomotiv Oslo - Skedsmo 07.04.2024 | Hoedd IL 2 - Gjelleraasen IF 07.04.2024 | Aalesund 2 - Spjelkavik IL 07.04.2024 | FUNNEFOSS/VORMSUND - Molde (A) 08.04.2024 | Skjetten - Kristiansund BK 2 13.04.2024 | Lorenskog - Hoedd IL 2 13.04.2024 | Kristiansund BK 2 - Ready Fotball 14.04.2024 | Skedsmo - FUNNEFOSS/VORMSUND 14.04.2024 | Molde (A) - Skjetten 14.04.2024 | Spjelkavik IL - Lokomotiv Oslo 14.04.2024 | Gjelleraasen IF - SK Traeff 16.04.2024 | Bjoerkelangen - Aalesund 2 20.04.2024 | Skjetten - Skedsmo 20.04.2024 | Ready Fotball - Bjoerkelangen 21.04.2024 | SK Traeff - Lorenskog 21.04.2024 | Aalesund 2 - Gjelleraasen IF 22.04.2024 | Lokomotiv Oslo - Molde (A) 22.04.2024 | FUNNEFOSS/VORMSUND - Kristiansund BK 2 22.04.2024 | Hoedd IL 2 - Spjelkavik IL 27.04.2024 | Bjoerkelangen - Skedsmo 27.04.2024 | Gjelleraasen IF - Ready Fotball 27.04.2024 | Spjelkavik IL - Skjetten 28.04.2024 | SK Traeff - FUNNEFOSS/VORMSUND 28.04.2024 | Lorenskog - Lokomotiv Oslo 29.04.2024 | Kristiansund BK 2 - Aalesund 2 29.04.2024 | Molde (A) - Hoedd IL 2 04.05.2024 | Skjetten - Lorenskog 04.05.2024 | FUNNEFOSS/VORMSUND - Gjelleraasen IF 04.05.2024 | Lokomotiv Oslo - Bjoerkelangen 05.05.2024 | Hoedd IL 2 - SK Traeff 05.05.2024 | Aalesund 2 - Ready Fotball 06.05.2024 | Skedsmo - Kristiansund BK 2 06.05.2024 | Molde (A) - Spjelkavik IL 11.05.2024 | Kristiansund BK 2 - Lokomotiv Oslo 11.05.2024 | Bjoerkelangen - Hoedd IL 2 11.05.2024 | Gjelleraasen IF - Skjetten 11.05.2024 | Ready Fotball - FUNNEFOSS/VORMSUND 11.05.2024 | Spjelkavik IL - Skedsmo 12.05.2024 | SK Traeff - Aalesund 2 12.05.2024 | Lorenskog - Molde (A) 16.05.2024 | FUNNEFOSS/VORMSUND - Bjoerkelangen 18.05.2024 | Hoedd IL 2 - Aalesund 2 20.05.2024 | Skjetten - Ready Fotball 20.05.2024 | Skedsmo - Gjelleraasen IF 20.05.2024 | Lokomotiv Oslo - SK Traeff 20.05.2024 | Spjelkavik IL - Lorenskog 21.05.2024 | Molde (A) - Kristiansund BK 2 25.05.2024 | Gjelleraasen IF - Spjelkavik IL 25.05.2024 | Aalesund 2 - FUNNEFOSS/VORMSUND 25.05.2024 | Ready Fotball - Lokomotiv Oslo 26.05.2024 | SK Traeff - Skjetten 26.05.2024 | Lorenskog - Skedsmo 27.05.2024 | Bjoerkelangen - Molde (A) 27.05.2024 | Kristiansund BK 2 - Hoedd IL 2 01.06.2024 | Skedsmo - Ready Fotball 01.06.2024 | Lokomotiv Oslo - Gjelleraasen IF 02.06.2024 | Hoedd IL 2 - FUNNEFOSS/VORMSUND 02.06.2024 | Lorenskog - Bjoerkelangen 02.06.2024 | Skjetten - Aalesund 2 03.06.2024 | Molde (A) - SK Traeff 03.06.2024 | Spjelkavik IL - Kristiansund BK 2 08.06.2024 | Ready Fotball - Hoedd IL 2 08.06.2024 | Kristiansund BK 2 - Lorenskog 08.06.2024 | Bjoerkelangen - Spjelkavik IL 08.06.2024 | FUNNEFOSS/VORMSUND - Skjetten 08.06.2024 | Aalesund 2 - Lokomotiv Oslo 09.06.2024 | SK Traeff - Skedsmo 09.06.2024 | Gjelleraasen IF - Molde (A) 15.06.2024 | Spjelkavik IL - SK Traeff 15.06.2024 | Lokomotiv Oslo - FUNNEFOSS/VORMSUND 15.06.2024 | Lorenskog - Gjelleraasen IF 15.06.2024 | Bjoerkelangen - Kristiansund BK 2 15.06.2024 | Hoedd IL 2 - Skjetten 16.06.2024 | Molde (A) - Ready Fotball 17.06.2024 | Skedsmo - Aalesund 2 20.06.2024 | Aalesund 2 - Molde (A) 20.06.2024 | Skjetten - Lokomotiv Oslo 21.06.2024 | SK Traeff - Kristiansund BK 2 22.06.2024 | Gjelleraasen IF - Bjoerkelangen 22.06.2024 | FUNNEFOSS/VORMSUND - Lorenskog 22.06.2024 | Ready Fotball - Spjelkavik IL 22.06.2024 | Hoedd IL 2 - Skedsmo 20.07.2024 | Ready Fotball - SK Traeff 20.07.2024 | Lokomotiv Oslo - Hoedd IL 2 20.07.2024 | Kristiansund BK 2 - Gjelleraasen IF 20.07.2024 | Bjoerkelangen - Skjetten 20.07.2024 | Spjelkavik IL - FUNNEFOSS/VORMSUND 21.07.2024 | Lorenskog - Aalesund 2 22.07.2024 | Skedsmo - Molde (A) 26.07.2024 | SK Traeff - Lokomotiv Oslo 27.07.2024 | Hoedd IL 2 - Kristiansund BK 2 27.07.2024 | Gjelleraasen IF - Skedsmo 27.07.2024 | Molde (A) - Lorenskog 27.07.2024 | Skjetten - Spjelkavik IL 27.07.2024 | FUNNEFOSS/VORMSUND - Ready Fotball 28.07.2024 | Aalesund 2 - Bjoerkelangen 03.08.2024 | FUNNEFOSS/VORMSUND - Hoedd IL 2 03.08.2024 | Skedsmo - SK Traeff 03.08.2024 | Bjoerkelangen - Lorenskog 03.08.2024 | Gjelleraasen IF - Lokomotiv Oslo 03.08.2024 | Ready Fotball - Skjetten 04.08.2024 | Spjelkavik IL - Aalesund 2 05.08.2024 | Kristiansund BK 2 - Molde (A) 10.08.2024 | Lorenskog - Kristiansund BK 2 10.08.2024 | Lokomotiv Oslo - Spjelkavik IL 10.08.2024 | Skjetten - FUNNEFOSS/VORMSUND 10.08.2024 | Molde (A) - Bjoerkelangen 11.08.2024 | Hoedd IL 2 - Ready Fotball 11.08.2024 | Aalesund 2 - Skedsmo 11.08.2024 | SK Traeff - Gjelleraasen IF 17.08.2024 | FUNNEFOSS/VORMSUND - SK Traeff 17.08.2024 | Kristiansund BK 2 - Bjoerkelangen 17.08.2024 | Gjelleraasen IF - Lorenskog 17.08.2024 | Skedsmo - Lokomotiv Oslo 18.08.2024 | Spjelkavik IL - Molde (A)