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Canlı Skor Arjantin Liga Profesional, Reserves Liga Profesional, Reserves 2024 Sezonu Racing Club Avellaneda - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve maçı
Liga Profesional, Reserves 2024
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15.08.2024 | 21:00 | Racing Club Avellaneda-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve | Liga Profesional, Reserves | 4. Hafta

Racing Club Avellaneda ile Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 2024 Liga Profesional, Reserves yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Racing Club Avellaneda-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve maçı, Stadı'nda oynanıyor. Racing Club Avellaneda-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Racing Club Avellaneda-Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve
Maçın Tarihi ve Saati: 15.08.2024 / 21:00
Maçın Hakemi:

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