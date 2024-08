Maçları Filtrele

15.08.2024 | CA Talleres de Cordoba - CA River Plate (Arg) 06.02.2024 | SD Aucas - Club Nacional de Football 07.02.2024 | Academia Puerto Cabello - Defensor Sporting 08.02.2024 | Club Aurora - Melgar 09.02.2024 | SD Aucas - Nacional Asuncion 13.02.2024 | Club Nacional de Football - SD Aucas 14.02.2024 | Defensor Sporting - Academia Puerto Cabello 15.02.2024 | Melgar - Club Aurora 16.02.2024 | Nacional Asuncion - SD Aucas 21.02.2024 | Portuguesa FC - Palestino 21.02.2024 | Rionegro Aguilas - Red Bull Bragantino SP 21.02.2024 | Always Ready - Sporting Cristal 22.02.2024 | Academia Puerto Cabello - Club Nacional de Football 22.02.2024 | Nacional Asuncion - Atletico Nacional Medellin 22.02.2024 | Club Aurora - Botafogo FR RJ 23.02.2024 | Sportivo Trinidense - CD El Nacional 23.02.2024 | CD Godoy Cruz - Colo Colo 28.02.2024 | Palestino - Portuguesa FC 28.02.2024 | Red Bull Bragantino SP - Rionegro Aguilas 28.02.2024 | Sporting Cristal - Always Ready 29.02.2024 | Club Nacional de Football - Academia Puerto Cabello 29.02.2024 | Atletico Nacional Medellin - Nacional Asuncion 29.02.2024 | Botafogo FR RJ - Club Aurora 01.03.2024 | CD El Nacional - Sportivo Trinidense 01.03.2024 | Colo Colo - CD Godoy Cruz 06.03.2024 | Nacional Asuncion - Palestino 07.03.2024 | Botafogo FR RJ - Red Bull Bragantino SP 07.03.2024 | Sportivo Trinidense - Colo Colo 08.03.2024 | Always Ready - Club Nacional de Football 13.03.2024 | Palestino - Nacional Asuncion 14.03.2024 | Colo Colo - Sportivo Trinidense 14.03.2024 | Red Bull Bragantino SP - Botafogo FR RJ 15.03.2024 | Club Nacional de Football - Always Ready 03.04.2024 | Cobresal - Barcelona SC 03.04.2024 | Millonarios FC - CR Flamengo RJ 03.04.2024 | Liverpool Montevideo - CSD Independiente del Valle 03.04.2024 | The Strongest - Gremio FB Porto Alegrense RS 03.04.2024 | Deportivo Tachira - CA River Plate (Arg) 03.04.2024 | Universitario de Deportes - LDU Quito 04.04.2024 | Huachipato - Estudiantes de La Plata 04.04.2024 | Club Nacional de Football - Libertad Asuncion 04.04.2024 | Botafogo FR RJ - CD Junior FC 04.04.2024 | Colo Colo - Cerro Porteno 04.04.2024 | Alianza Lima - Fluminense FC RJ 04.04.2024 | CA San Lorenzo Almagro - SE Palmeiras SP 05.04.2024 | Caracas FC - Atletico Mineiro MG 05.04.2024 | CA Rosario Central - Penarol URU 05.04.2024 | CA Talleres de Cordoba - Sao Paulo FC SP 05.04.2024 | Palestino - Club Bolivar 05.04.2024 | Liverpool Montevideo - CSD Independiente del Valle 10.04.2024 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Huachipato 10.04.2024 | Estudiantes de La Plata - The Strongest 10.04.2024 | Fluminense FC RJ - Colo Colo 10.04.2024 | Libertad Asuncion - Deportivo Tachira 10.04.2024 | CD Junior FC - Universitario de Deportes 11.04.2024 | Cerro Porteno - Alianza Lima 11.04.2024 | CSD Independiente del Valle - CA San Lorenzo Almagro 11.04.2024 | Atletico Mineiro MG - CA Rosario Central 11.04.2024 | Penarol URU - Caracas FC 11.04.2024 | CR Flamengo RJ - Palestino 11.04.2024 | Sao Paulo FC SP - Cobresal 11.04.2024 | Barcelona SC - CA Talleres de Cordoba 12.04.2024 | Club Bolivar - Millonarios FC 12.04.2024 | LDU Quito - Botafogo FR RJ 12.04.2024 | CA River Plate (Arg) - Club Nacional de Football 12.04.2024 | SE Palmeiras SP - Liverpool Montevideo 24.04.2024 | Caracas FC - CA Rosario Central 24.04.2024 | Estudiantes de La Plata - Gremio FB Porto Alegrense RS 24.04.2024 | Liverpool Montevideo - CA San Lorenzo Almagro 24.04.2024 | Atletico Mineiro MG - Penarol URU 24.04.2024 | Colo Colo - Alianza Lima 24.04.2024 | CD Junior FC - LDU Quito 25.04.2024 | Botafogo FR RJ - Universitario de Deportes 25.04.2024 | Club Nacional de Football - Deportivo Tachira 25.04.2024 | Huachipato - The Strongest 25.04.2024 | Libertad Asuncion - CA River Plate (Arg) 25.04.2024 | Club Bolivar - CR Flamengo RJ 25.04.2024 | CSD Independiente del Valle - SE Palmeiras SP 26.04.2024 | Cobresal - CA Talleres de Cordoba 26.04.2024 | Cerro Porteno - Fluminense FC RJ 26.04.2024 | Barcelona SC - Sao Paulo FC SP 26.04.2024 | Palestino - Millonarios FC 08.05.2024 | CA Rosario Central - Atletico Mineiro MG 08.05.2024 | Caracas FC - Penarol URU 08.05.2024 | Club Nacional de Football - CA River Plate (Arg) 08.05.2024 | Palestino - CR Flamengo RJ 08.05.2024 | Deportivo Tachira - Libertad Asuncion 08.05.2024 | Universitario de Deportes - CD Junior FC 09.05.2024 | CA Talleres de Cordoba - Barcelona SC 09.05.2024 | Huachipato - Gremio FB Porto Alegrense RS 09.05.2024 | Alianza Lima - Cerro Porteno 09.05.2024 | Cobresal - Sao Paulo FC SP 09.05.2024 | Botafogo FR RJ - LDU Quito 09.05.2024 | Millonarios FC - Club Bolivar 10.05.2024 | Liverpool Montevideo - SE Palmeiras SP 10.05.2024 | CA San Lorenzo Almagro - CSD Independiente del Valle 10.05.2024 | The Strongest - Estudiantes de La Plata 10.05.2024 | Colo Colo - Fluminense FC RJ 15.05.2024 | Penarol URU - Atletico Mineiro MG 15.05.2024 | CA Talleres de Cordoba - Cobresal 15.05.2024 | LDU Quito - CD Junior FC 15.05.2024 | CA River Plate (Arg) - Libertad Asuncion 15.05.2024 | Millonarios FC - Palestino 16.05.2024 | The Strongest - Huachipato 16.05.2024 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Estudiantes de La Plata 16.05.2024 | Deportivo Tachira - Club Nacional de Football 16.05.2024 | Alianza Lima - Colo Colo 16.05.2024 | CR Flamengo RJ - Club Bolivar 16.05.2024 | SE Palmeiras SP - CSD Independiente del Valle 17.05.2024 | Fluminense FC RJ - Cerro Porteno 17.05.2024 | CA Rosario Central - Caracas FC 17.05.2024 | Universitario de Deportes - Botafogo FR RJ 17.05.2024 | Sao Paulo FC SP - Barcelona SC 17.05.2024 | CA San Lorenzo Almagro - Liverpool Montevideo 29.05.2024 | LDU Quito - Universitario de Deportes 29.05.2024 | Penarol URU - CA Rosario Central 29.05.2024 | Atletico Mineiro MG - Caracas FC 29.05.2024 | CD Junior FC - Botafogo FR RJ 29.05.2024 | Club Bolivar - Palestino 29.05.2024 | CR Flamengo RJ - Millonarios FC 30.05.2024 | Estudiantes de La Plata - Huachipato 30.05.2024 | Gremio FB Porto Alegrense RS - The Strongest 30.05.2024 | Fluminense FC RJ - Alianza Lima 30.05.2024 | Cerro Porteno - Colo Colo 30.05.2024 | Barcelona SC - Cobresal 30.05.2024 | Sao Paulo FC SP - CA Talleres de Cordoba 31.05.2024 | SE Palmeiras SP - CA San Lorenzo Almagro 31.05.2024 | CSD Independiente del Valle - Liverpool Montevideo 31.05.2024 | Libertad Asuncion - Club Nacional de Football 31.05.2024 | CA River Plate (Arg) - Deportivo Tachira 05.06.2024 | Huachipato - Gremio FB Porto Alegrense RS 09.06.2024 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Estudiantes de La Plata 14.08.2024 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Fluminense FC RJ 14.08.2024 | CA San Lorenzo Almagro - Atletico Mineiro MG 14.08.2024 | Colo Colo - CD Junior FC 15.08.2024 | Penarol URU - The Strongest 15.08.2024 | Botafogo FR RJ - SE Palmeiras SP 16.08.2024 | Club Nacional de Football - Sao Paulo FC SP 16.08.2024 | CR Flamengo RJ - Club Bolivar 21.08.2024 | Fluminense FC RJ - Gremio FB Porto Alegrense RS 21.08.2024 | CD Junior FC - Colo Colo 21.08.2024 | Atletico Mineiro MG - CA San Lorenzo Almagro 22.08.2024 | The Strongest - Penarol URU 22.08.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Talleres de Cordoba 22.08.2024 | SE Palmeiras SP - Botafogo FR RJ 23.08.2024 | Sao Paulo FC SP - Club Nacional de Football 23.08.2024 | Club Bolivar - CR Flamengo RJ 19.09.2024 | Winner H - Winner A 19.09.2024 | Winner G - Winner B 19.09.2024 | Winner F - Winner C 19.09.2024 | Winner E - Winner D 26.09.2024 | Winner D - Winner E 26.09.2024 | Winner C - Winner F 26.09.2024 | Winner B - Winner G 26.09.2024 | Winner A - Winner H 24.10.2024 | Winner S4 - Winner S1 24.10.2024 | Winner S3 - Winner S2 31.10.2024 | Winner S2 - Winner S3 31.10.2024 | Winner S1 - Winner S4 01.12.2024 | Winner F1 - Winner F2