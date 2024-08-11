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Torneo Federal A 2024
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11.08.2024 | 21:30 | CA Sarmiento de Resistencia-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 4. Hafta

CA Sarmiento de Resistencia ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Sarmiento de Resistencia-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Estadio Centenario Stadı'nda oynanıyor. CA Sarmiento de Resistencia-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Sarmiento de Resistencia-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 11.08.2024 / 21:30
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