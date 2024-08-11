11.08.2024 | 14:00 | Preah Khan Reach Svay Rieng FC-Royal Cambodian Armed Forces FA | Kamboçya Premier Ligi | 1. Hafta

Preah Khan Reach Svay Rieng FC ile Royal Cambodian Armed Forces FA 24/25 Kamboçya Premier Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Preah Khan Reach Svay Rieng FC-Royal Cambodian Armed Forces FA maçı, Svay Rieng Stadium Stadı'nda oynanıyor. Preah Khan Reach Svay Rieng FC-Royal Cambodian Armed Forces FA maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Preah Khan Reach Svay Rieng FC-Royal Cambodian Armed Forces FA

Maçın Tarihi ve Saati: 11.08.2024 / 14:00

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