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Canlı Skor Slovakya 3. Liga, Batı 3. Liga, Batı 24/25 Sezonu TJ Tatran Krasno Nad Kysucou - TJ Druzstevnik Velke Ludince maçı
3. Liga, Batı 24/25
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

11.08.2024 | 18:00 | TJ Tatran Krasno Nad Kysucou-TJ Druzstevnik Velke Ludince | 3. Liga, Batı | 2. Hafta

TJ Tatran Krasno Nad Kysucou ile TJ Druzstevnik Velke Ludince 24/25 3. Liga, Batı yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen TJ Tatran Krasno Nad Kysucou-TJ Druzstevnik Velke Ludince maçı, Stadion Tatran Krasno nad Kysucou Stadı'nda oynanıyor. TJ Tatran Krasno Nad Kysucou-TJ Druzstevnik Velke Ludince maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: TJ Tatran Krasno Nad Kysucou-TJ Druzstevnik Velke Ludince
Maçın Tarihi ve Saati: 11.08.2024 / 18:00
Maçın Hakemi:

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