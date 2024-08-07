07.08.2024 | 22:00 | FC Universitario de Vinto-GV Club Deportivo San Jose de Oruro | Profesyonel Lig | 10. Hafta

FC Universitario de Vinto ile GV Club Deportivo San Jose de Oruro 2024 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FC Universitario de Vinto-GV Club Deportivo San Jose de Oruro maçı, Estadio Hipolito Lazarte Stadı'nda oynanıyor. FC Universitario de Vinto-GV Club Deportivo San Jose de Oruro maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: FC Universitario de Vinto-GV Club Deportivo San Jose de Oruro
Maçın Tarihi ve Saati: 07.08.2024 / 22:00
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