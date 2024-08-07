www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Bolivya Profesyonel Lig Profesyonel Lig 2024 Sezonu FC Universitario de Vinto - GV Club Deportivo San Jose de Oruro maçı
Profesyonel Lig 2024
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

07.08.2024 | 22:00 | FC Universitario de Vinto-GV Club Deportivo San Jose de Oruro | Profesyonel Lig | 10. Hafta

FC Universitario de Vinto ile GV Club Deportivo San Jose de Oruro 2024 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FC Universitario de Vinto-GV Club Deportivo San Jose de Oruro maçı, Estadio Hipolito Lazarte Stadı'nda oynanıyor. FC Universitario de Vinto-GV Club Deportivo San Jose de Oruro maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: FC Universitario de Vinto-GV Club Deportivo San Jose de Oruro
Maçın Tarihi ve Saati: 07.08.2024 / 22:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Mourinho: Onu özlüyorum!
F.Bahçe Fransa'da kaybetti!
F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan!
Buse Naz Çakıroğlu finalde!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor