04.08.2024 | 21:30 | CD de Pronunciamiento-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 3. Hafta

CD de Pronunciamiento ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD de Pronunciamiento-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Delio Cardozo Stadı'nda oynanıyor. CD de Pronunciamiento-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD de Pronunciamiento-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 04.08.2024 / 21:30
Maçın Hakemi: