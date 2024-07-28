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Torneo Federal A 2024
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28.07.2024 | 21:30 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA Douglas Haig | Torneo Federal A | 2. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile CA Douglas Haig 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA Douglas Haig maçı, Estadio Manuel y Ramon Nunez Stadı'nda oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA Douglas Haig maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA Douglas Haig
Maçın Tarihi ve Saati: 28.07.2024 / 21:30
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