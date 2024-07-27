27.07.2024 | 21:00 | Independiente Rivadavia De Mendoza-CA Independiente Avellaneda | Profesyonel Lig | 8. Hafta

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27.07.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CA Independiente Avellaneda 11.05.2024 | CA Sarmiento Junin - Instituto AC Cordoba 11.05.2024 | Argentinos Juniors - CA Rosario Central 11.05.2024 | Newells Old Boys - CA Platense 11.05.2024 | CA Huracan - Defensa Y Justicia 11.05.2024 | CD Godoy Cruz - CA Barracas Central 11.05.2024 | CA Independiente Avellaneda - CA Talleres de Cordoba 12.05.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Belgrano de Cordoba 12.05.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Central Cordoba SE 12.05.2024 | Deportivo Riestra AFBC - CA San Lorenzo Almagro 12.05.2024 | CA Tigre - Estudiantes de La Plata 12.05.2024 | CA Belgrano de Cordoba - Racing Club Avellaneda 12.05.2024 | Atletico Lanus - Independiente Rivadavia De Mendoza 13.05.2024 | Atletico Tucuman - Boca Juniors 14.05.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - Velez Sarsfield 14.05.2024 | Union de Santa Fe - CA Banfield 18.05.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - CD Godoy Cruz 19.05.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Belgrano de Cordoba 19.05.2024 | Defensa Y Justicia - Gimnasia Y Esgrima La Plata 19.05.2024 | Instituto AC Cordoba - Union de Santa Fe 19.05.2024 | CA Barracas Central - CA Sarmiento Junin 19.05.2024 | CA Platense - CA Independiente Avellaneda 19.05.2024 | CA Banfield - CA Huracan 19.05.2024 | CA Talleres de Cordoba - Atletico Tucuman 20.05.2024 | CA Central Cordoba SE - Boca Juniors 21.05.2024 | CA San Lorenzo Almagro - Atletico Lanus 21.05.2024 | Estudiantes de La Plata - Deportivo Riestra AFBC 21.05.2024 | Racing Club Avellaneda - Argentinos Juniors 21.05.2024 | CA Rosario Central - CA Tigre 22.05.2024 | Velez Sarsfield - Newells Old Boys 24.05.2024 | Deportivo Riestra AFBC - CA Rosario Central 25.05.2024 | CA Tigre - Racing Club Avellaneda 25.05.2024 | Atletico Lanus - Estudiantes de La Plata 25.05.2024 | CA Belgrano de Cordoba - CA Central Cordoba SE 25.05.2024 | Argentinos Juniors - CA River Plate (Arg) 25.05.2024 | CD Godoy Cruz - CA San Lorenzo Almagro 25.05.2024 | Newells Old Boys - Defensa Y Justicia 26.05.2024 | Boca Juniors - CA Talleres de Cordoba 26.05.2024 | CA Huracan - Instituto AC Cordoba 26.05.2024 | CA Sarmiento Junin - Independiente Rivadavia De Mendoza 26.05.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA Banfield 27.05.2024 | CA Independiente Avellaneda - Velez Sarsfield 28.05.2024 | Union de Santa Fe - CA Barracas Central 28.05.2024 | Atletico Tucuman - CA Platense 02.06.2024 | Racing Club Avellaneda - Deportivo Riestra AFBC 02.06.2024 | CA Belgrano de Cordoba - Argentinos Juniors 02.06.2024 | Velez Sarsfield - Atletico Tucuman 02.06.2024 | CA Platense - Boca Juniors 03.06.2024 | CA Central Cordoba SE - CA Talleres de Cordoba 03.06.2024 | CA Rosario Central - Atletico Lanus 03.06.2024 | Instituto AC Cordoba - Gimnasia Y Esgrima La Plata 03.06.2024 | CA River Plate (Arg) - CA Tigre 04.06.2024 | CA San Lorenzo Almagro - CA Sarmiento Junin 04.06.2024 | Defensa Y Justicia - CA Independiente Avellaneda 04.06.2024 | Estudiantes de La Plata - CD Godoy Cruz 04.06.2024 | CA Barracas Central - CA Huracan 05.06.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Union de Santa Fe 05.06.2024 | CA Banfield - Newells Old Boys 12.06.2024 | CD Godoy Cruz - CA Rosario Central 13.06.2024 | Argentinos Juniors - CA Central Cordoba SE 13.06.2024 | CA Independiente Avellaneda - CA Banfield 13.06.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA Barracas Central 13.06.2024 | Deportivo Riestra AFBC - CA River Plate (Arg) 14.06.2024 | CA Tigre - CA Belgrano de Cordoba 14.06.2024 | CA Sarmiento Junin - Estudiantes de La Plata 14.06.2024 | Atletico Lanus - Racing Club Avellaneda 14.06.2024 | Newells Old Boys - Instituto AC Cordoba 15.06.2024 | Boca Juniors - Velez Sarsfield 15.06.2024 | CA Talleres de Cordoba - CA Platense 15.06.2024 | Union de Santa Fe - CA San Lorenzo Almagro 16.06.2024 | CA Huracan - Independiente Rivadavia De Mendoza 16.06.2024 | Atletico Tucuman - Defensa Y Justicia 19.07.2024 | Argentinos Juniors - CA Tigre 19.07.2024 | Independiente Rivadavia De Mendoza - Gimnasia Y Esgrima La Plata 19.07.2024 | Instituto AC Cordoba - CA Independiente Avellaneda 19.07.2024 | CA Barracas Central - Newells Old Boys 20.07.2024 | CA Belgrano de Cordoba - Deportivo Riestra AFBC 20.07.2024 | CA Rosario Central - CA Sarmiento Junin 20.07.2024 | CA San Lorenzo Almagro - CA Huracan 20.07.2024 | Racing Club Avellaneda - CD Godoy Cruz 21.07.2024 | CA Banfield - Atletico Tucuman 21.07.2024 | CA River Plate (Arg) - Atletico Lanus 21.07.2024 | Estudiantes de La Plata - Union de Santa Fe 21.07.2024 | CA Central Cordoba SE - CA Platense 22.07.2024 | Defensa Y Justicia - Boca Juniors 22.07.2024 | Velez Sarsfield - CA Talleres de Cordoba 23.07.2024 | Deportivo Riestra AFBC - Argentinos Juniors 24.07.2024 | Gimnasia Y Esgrima La Plata - CA San Lorenzo Almagro 24.07.2024 | Newells Old Boys - Independiente Rivadavia De Mendoza 24.07.2024 | CA Independiente Avellaneda - CA Barracas Central 24.07.2024 | CA Talleres de Cordoba - Defensa Y Justicia 24.07.2024 | CA Sarmiento Junin - Racing Club Avellaneda 25.07.2024 | CA Huracan - Estudiantes de La Plata 25.07.2024 | CD Godoy Cruz - CA River Plate (Arg) 26.07.2024 | Atletico Lanus - CA Belgrano de Cordoba 26.07.2024 | CA Platense - Velez Sarsfield 26.07.2024 | Atletico Tucuman - Instituto AC Cordoba 26.07.2024 | CA Tigre - CA Central Cordoba SE 27.07.2024 | CA San Lorenzo Almagro - Newells Old Boys 28.07.2024 | CA Rosario Central - CA Huracan