21.07.2024 | 22:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis | Torneo Federal A | 1. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CS Estudiantes San Luis 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis maçı, Estadio Mario Sebastian Diez Stadı'nda oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CS Estudiantes San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 21.07.2024 / 22:00
Maçın Hakemi: