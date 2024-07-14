14.07.2024 | 21:30 | Club Sportivo General San Martin-CA Boca Unidos Corrientes | Torneo Federal A | 18. Hafta

Club Sportivo General San Martin ile CA Boca Unidos Corrientes 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Club Sportivo General San Martin-CA Boca Unidos Corrientes maçı, Estadio 17 de Octubre Stadı'nda oynanıyor. Club Sportivo General San Martin-CA Boca Unidos Corrientes maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Club Sportivo General San Martin-CA Boca Unidos Corrientes
Maçın Tarihi ve Saati: 14.07.2024 / 21:30
Maçın Hakemi: