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Torneo Federal A 2024
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07.07.2024 | 21:30 | CA 9 de Julio Rafaela-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 17. Hafta

CA 9 de Julio Rafaela ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA 9 de Julio Rafaela-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Stadı'nda oynanıyor. CA 9 de Julio Rafaela-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA 9 de Julio Rafaela-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 07.07.2024 / 21:30
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