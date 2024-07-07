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Gaucho, Serie A2 2024
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07.07.2024 | 22:00 | Uniao Frederiquense de Futebol RS-Gremio Esportivo Gloria RS | Gaucho, Serie A2 | 13. Hafta

Uniao Frederiquense de Futebol RS ile Gremio Esportivo Gloria RS 2024 Gaucho, Serie A2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Uniao Frederiquense de Futebol RS-Gremio Esportivo Gloria RS maçı, Estadio Vermelhao da Colina Stadı'nda oynanıyor. Uniao Frederiquense de Futebol RS-Gremio Esportivo Gloria RS maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Uniao Frederiquense de Futebol RS-Gremio Esportivo Gloria RS
Maçın Tarihi ve Saati: 07.07.2024 / 22:00
Maçın Hakemi:

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