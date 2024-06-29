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Torneo Federal A 2024
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29.06.2024 | 21:30 | CD Argentino Monte Maiz-CA Ferro Carril Oeste General Pico | Torneo Federal A | 16. Hafta

CD Argentino Monte Maiz ile CA Ferro Carril Oeste General Pico 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Argentino Monte Maiz-CA Ferro Carril Oeste General Pico maçı, Estadio Modesto Marrone Stadı'nda oynanıyor. CD Argentino Monte Maiz-CA Ferro Carril Oeste General Pico maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Argentino Monte Maiz-CA Ferro Carril Oeste General Pico
Maçın Tarihi ve Saati: 29.06.2024 / 21:30
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