23.06.2024 | Richmond Kickers - Northern Colorado Hailstorm FC 10.03.2024 | Lexington SC - Northern Colorado Hailstorm FC 10.03.2024 | Greenville Triumph SC - Spokane Velocity FC 10.03.2024 | South Georgia Tormenta FC - Cv Fuego FC 16.03.2024 | Lexington SC - Chattanooga Red Wolves SC 17.03.2024 | Spokane Velocity FC - Richmond Kickers 17.03.2024 | Charlotte Indepedence - One Knoxville SC 17.03.2024 | South Georgia Tormenta FC - Forward Madison FC 17.03.2024 | Cv Fuego FC - Union Omaha SC 24.03.2024 | Richmond Kickers - South Georgia Tormenta FC 24.03.2024 | One Knoxville SC - Lexington SC 24.03.2024 | Greenville Triumph SC - Forward Madison FC 24.03.2024 | Spokane Velocity FC - Northern Colorado Hailstorm FC 29.03.2024 | Charlotte Indepedence - Spokane Velocity FC 30.03.2024 | Lexington SC - Greenville Triumph SC 30.03.2024 | Cv Fuego FC - Forward Madison FC 30.03.2024 | One Knoxville SC - South Georgia Tormenta FC 31.03.2024 | Chattanooga Red Wolves SC - Union Omaha SC 07.04.2024 | Richmond Kickers - Cv Fuego FC 07.04.2024 | Greenville Triumph SC - Northern Colorado Hailstorm FC 07.04.2024 | Chattanooga Red Wolves SC - Charlotte Indepedence 07.04.2024 | South Georgia Tormenta FC - Lexington SC 13.04.2024 | One Knoxville SC - Union Omaha SC 13.04.2024 | Charlotte Indepedence - Greenville Triumph SC 14.04.2024 | Forward Madison FC - Richmond Kickers 14.04.2024 | Cv Fuego FC - Chattanooga Red Wolves SC 14.04.2024 | Lexington SC - Spokane Velocity FC 20.04.2024 | Union Omaha SC - Charlotte Indepedence 21.04.2024 | Richmond Kickers - Spokane Velocity FC 21.04.2024 | Chattanooga Red Wolves SC - Northern Colorado Hailstorm FC 22.04.2024 | South Georgia Tormenta FC - Greenville Triumph SC 04.05.2024 | Richmond Kickers - One Knoxville SC 04.05.2024 | Cv Fuego FC - Charlotte Indepedence 05.05.2024 | Forward Madison FC - Greenville Triumph SC 05.05.2024 | Union Omaha SC - South Georgia Tormenta FC 09.05.2024 | One Knoxville SC - Forward Madison FC 18.05.2024 | Charlotte Indepedence - Union Omaha SC 18.05.2024 | Cv Fuego FC - One Knoxville SC 19.05.2024 | Richmond Kickers - Greenville Triumph SC 19.05.2024 | South Georgia Tormenta FC - Chattanooga Red Wolves SC 20.05.2024 | Spokane Velocity FC - Forward Madison FC 02.06.2024 | Forward Madison FC - Lexington SC 02.06.2024 | One Knoxville SC - Richmond Kickers 02.06.2024 | Charlotte Indepedence - South Georgia Tormenta FC 02.06.2024 | Union Omaha SC - Northern Colorado Hailstorm FC 02.06.2024 | Greenville Triumph SC - Chattanooga Red Wolves SC 06.06.2024 | Chattanooga Red Wolves SC - Union Omaha SC 15.06.2024 | Charlotte Indepedence - Chattanooga Red Wolves SC 15.06.2024 | Forward Madison FC - South Georgia Tormenta FC 16.06.2024 | Cv Fuego FC - Richmond Kickers 18.06.2024 | Northern Colorado Hailstorm FC - One Knoxville SC 20.06.2024 | Greenville Triumph SC - Charlotte Indepedence 21.06.2024 | Forward Madison FC - Union Omaha SC 23.06.2024 | One Knoxville SC - Greenville Triumph SC 23.06.2024 | Chattanooga Red Wolves SC - South Georgia Tormenta FC