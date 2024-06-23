www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Arjantin Torneo Federal A Torneo Federal A 2024 Sezonu CA Huracan Las Heras - CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı
Torneo Federal A 2024
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

23.06.2024 | 21:30 | CA Huracan Las Heras-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 15. Hafta

CA Huracan Las Heras ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Huracan Las Heras-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, General San Martin Stadı'nda oynanıyor. CA Huracan Las Heras-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Huracan Las Heras-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 23.06.2024 / 21:30
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Arda Güler sözleri!
Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek
F.Bahçe transferde G.Saray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu
G.Saray'da Oliveira sıkıntısı! Şimdi ne olacak?
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor