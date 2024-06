Maçları Filtrele

23.06.2024 | Rosenborg 2 - Nardo FK 05.04.2024 | Tiller - Mosjoen IL 06.04.2024 | Stromsgodset 2 - Verdal 06.04.2024 | Byasen - Orkla 06.04.2024 | Trygg/Lade - Surnadal 07.04.2024 | Melhus - Lillestrom (A) 07.04.2024 | Nardo FK - Stabaek IF 2 07.04.2024 | Rosenborg 2 - Rana FK 13.04.2024 | Orkla - Stromsgodset 2 13.04.2024 | Surnadal - Melhus 13.04.2024 | Mosjoen IL - Nardo FK 13.04.2024 | Verdal - Trygg/Lade 14.04.2024 | Lillestrom (A) - Byasen 14.04.2024 | Rana FK - Tiller 15.04.2024 | Stabaek IF 2 - Rosenborg 2 19.04.2024 | Trygg/Lade - Mosjoen IL 20.04.2024 | Tiller - Verdal 20.04.2024 | Nardo FK - Orkla 20.04.2024 | Byasen - Rana FK 21.04.2024 | Rosenborg 2 - Lillestrom (A) 21.04.2024 | Stromsgodset 2 - Surnadal 21.04.2024 | Melhus - Stabaek IF 2 27.04.2024 | Verdal - Byasen 27.04.2024 | Trygg/Lade - Melhus 27.04.2024 | Rana FK - Nardo FK 27.04.2024 | Orkla - Tiller 28.04.2024 | Surnadal - Stabaek IF 2 28.04.2024 | Mosjoen IL - Rosenborg 2 29.04.2024 | Lillestrom (A) - Stromsgodset 2 04.05.2024 | Nardo FK - Lillestrom (A) 04.05.2024 | Melhus - Orkla 04.05.2024 | Tiller - Surnadal 04.05.2024 | Byasen - Trygg/Lade 05.05.2024 | Stabaek IF 2 - Rana FK 05.05.2024 | Rosenborg 2 - Verdal 06.05.2024 | Stromsgodset 2 - Mosjoen IL 11.05.2024 | Lillestrom (A) - Tiller 11.05.2024 | Verdal - Melhus 11.05.2024 | Surnadal - Nardo FK 12.05.2024 | Rana FK - Stromsgodset 2 12.05.2024 | Orkla - Stabaek IF 2 12.05.2024 | Trygg/Lade - Rosenborg 2 12.05.2024 | Mosjoen IL - Byasen 16.05.2024 | Rana FK - Mosjoen IL 16.05.2024 | Nardo FK - Verdal 18.05.2024 | Orkla - Surnadal 18.05.2024 | Tiller - Trygg/Lade 20.05.2024 | Melhus - Byasen 20.05.2024 | Nardo FK - Verdal 20.05.2024 | Tiller - Trygg/Lade 20.05.2024 | Orkla - Surnadal 21.05.2024 | Rosenborg 2 - Stromsgodset 2 21.05.2024 | Stabaek IF 2 - Lillestrom (A) 25.05.2024 | Byasen - Tiller 25.05.2024 | Verdal - Rana FK 26.05.2024 | Lillestrom (A) - Surnadal 26.05.2024 | Stromsgodset 2 - Nardo FK 26.05.2024 | Mosjoen IL - Orkla 27.05.2024 | Melhus - Rosenborg 2 28.05.2024 | Trygg/Lade - Stabaek IF 2 01.06.2024 | Orkla - Lillestrom (A) 01.06.2024 | Rana FK - Melhus 01.06.2024 | Nardo FK - Trygg/Lade 01.06.2024 | Surnadal - Mosjoen IL 02.06.2024 | Stabaek IF 2 - Verdal 03.06.2024 | Tiller - Stromsgodset 2 03.06.2024 | Rosenborg 2 - Byasen 08.06.2024 | Verdal - Surnadal 08.06.2024 | Byasen - Nardo FK 08.06.2024 | Melhus - Tiller 08.06.2024 | Rosenborg 2 - Orkla 09.06.2024 | Trygg/Lade - Rana FK 09.06.2024 | Mosjoen IL - Lillestrom (A) 10.06.2024 | Stromsgodset 2 - Stabaek IF 2 15.06.2024 | Stromsgodset 2 - Trygg/Lade 15.06.2024 | Surnadal - Byasen 15.06.2024 | Nardo FK - Melhus 15.06.2024 | Tiller - Rosenborg 2 16.06.2024 | Lillestrom (A) - Verdal 16.06.2024 | Orkla - Rana FK 17.06.2024 | Stabaek IF 2 - Mosjoen IL 21.06.2024 | Melhus - Mosjoen IL 22.06.2024 | Rana FK - Surnadal 22.06.2024 | Trygg/Lade - Lillestrom (A) 22.06.2024 | Verdal - Orkla 23.06.2024 | Byasen - Stromsgodset 2