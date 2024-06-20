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Canlı Skor Brezilya Gaucho, Serie A2 Gaucho, Serie A2 2024 Sezonu Esporte Clube Sao Gabriel RS - EC Internacional Santa Maria RS maçı
Gaucho, Serie A2 2024
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20.06.2024 | 01:30 | Esporte Clube Sao Gabriel RS-EC Internacional Santa Maria RS | Gaucho, Serie A2 | 9. Hafta

Esporte Clube Sao Gabriel RS ile EC Internacional Santa Maria RS 2024 Gaucho, Serie A2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Esporte Clube Sao Gabriel RS-EC Internacional Santa Maria RS maçı, Estadio Silvio de Faria Correa Stadı'nda oynanıyor. Esporte Clube Sao Gabriel RS-EC Internacional Santa Maria RS maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Esporte Clube Sao Gabriel RS-EC Internacional Santa Maria RS
Maçın Tarihi ve Saati: 20.06.2024 / 01:30
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