20.06.2024 | 01:30 | Esporte Clube Sao Gabriel RS-EC Internacional Santa Maria RS | Gaucho, Serie A2 | 9. Hafta

Esporte Clube Sao Gabriel RS ile EC Internacional Santa Maria RS 2024 Gaucho, Serie A2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Esporte Clube Sao Gabriel RS-EC Internacional Santa Maria RS maçı, Estadio Silvio de Faria Correa Stadı'nda oynanıyor. Esporte Clube Sao Gabriel RS-EC Internacional Santa Maria RS maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Esporte Clube Sao Gabriel RS-EC Internacional Santa Maria RS
Maçın Tarihi ve Saati: 20.06.2024 / 01:30
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