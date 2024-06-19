19.06.2024 | 21:00 | Cruzeiro De Porto Alegre RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS | Gaucho, Serie A2 | 9. Hafta

Cruzeiro De Porto Alegre RS ile Uniao Frederiquense de Futebol RS 2024 Gaucho, Serie A2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Cruzeiro De Porto Alegre RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS maçı, Arena Cruzeiro Stadı'nda oynanıyor. Cruzeiro De Porto Alegre RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Cruzeiro De Porto Alegre RS-Uniao Frederiquense de Futebol RS
Maçın Tarihi ve Saati: 19.06.2024 / 21:00
Maçın Hakemi: