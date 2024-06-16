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Torneo Federal A 2024
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16.06.2024 | 22:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-Ciudad de Bolivar | Torneo Federal A | 14. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile Ciudad de Bolivar 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-Ciudad de Bolivar maçı, Estadio Mario Sebastian Diez Stadı'nda oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-Ciudad de Bolivar maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-Ciudad de Bolivar
Maçın Tarihi ve Saati: 16.06.2024 / 22:00
Maçın Hakemi:

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