09.06.2024 | 21:00 | CA Douglas Haig-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 13. Hafta

CA Douglas Haig ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Douglas Haig-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Estadio Miguel Morales Stadı'nda oynanıyor. CA Douglas Haig-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Douglas Haig-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 09.06.2024 / 21:00
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