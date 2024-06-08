08.06.2024 | 21:00 | CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 13. Hafta

CA Ferro Carril Oeste General Pico ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Coloso Barrio Talleres Stadı'nda oynanıyor. CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 08.06.2024 / 21:00
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