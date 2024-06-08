www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Arjantin Torneo Federal A Torneo Federal A 2024 Sezonu CA Ferro Carril Oeste General Pico - CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı
Torneo Federal A 2024
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

08.06.2024 | 21:00 | CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 13. Hafta

CA Ferro Carril Oeste General Pico ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Coloso Barrio Talleres Stadı'nda oynanıyor. CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Ferro Carril Oeste General Pico-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 08.06.2024 / 21:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı!
G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim"
Türk Telekom
G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor