06.06.2024 | 01:30 | Uniao Frederiquense de Futebol RS-Cruzeiro De Porto Alegre RS | Gaucho, Serie A2 | 6. Hafta

Uniao Frederiquense de Futebol RS ile Cruzeiro De Porto Alegre RS 2024 Gaucho, Serie A2 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Uniao Frederiquense de Futebol RS-Cruzeiro De Porto Alegre RS maçı, Estadio Vermelhao da Colina'nde oynanıyor. Uniao Frederiquense de Futebol RS-Cruzeiro De Porto Alegre RS maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Uniao Frederiquense de Futebol RS-Cruzeiro De Porto Alegre RS
Maçın Tarihi ve Saati: 06.06.2024 / 01:30
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