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Canlı Skor Brezilya Gaucho, Serie A2 Gaucho, Serie A2 2024 Sezonu EC Internacional Santa Maria RS - Esporte Clube Sao Gabriel RS maçı
Gaucho, Serie A2 2024
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06.06.2024 | 01:30 | EC Internacional Santa Maria RS-Esporte Clube Sao Gabriel RS | Gaucho, Serie A2 | 6. Hafta

EC Internacional Santa Maria RS ile Esporte Clube Sao Gabriel RS 2024 Gaucho, Serie A2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen EC Internacional Santa Maria RS-Esporte Clube Sao Gabriel RS maçı, Estadio Presidente Vargas Stadı'nda oynanıyor. EC Internacional Santa Maria RS-Esporte Clube Sao Gabriel RS maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: EC Internacional Santa Maria RS-Esporte Clube Sao Gabriel RS
Maçın Tarihi ve Saati: 06.06.2024 / 01:30
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