01.06.2024 | 21:00 | CS Estudiantes San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico | Torneo Federal A | 12. Hafta

CS Estudiantes San Luis ile CA Ferro Carril Oeste General Pico 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CS Estudiantes San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico maçı, Estadio Hector Odicino-Pedro Benoza Stadı'nda oynanıyor. CS Estudiantes San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CS Estudiantes San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico
Maçın Tarihi ve Saati: 01.06.2024 / 21:00
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