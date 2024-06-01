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Torneo Federal A 2024
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01.06.2024 | 21:00 | Deportivo Camioneros-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 12. Hafta

Deportivo Camioneros ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Deportivo Camioneros-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Hugo Moyano Stadı'nda oynanıyor. Deportivo Camioneros-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Deportivo Camioneros-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 01.06.2024 / 21:00
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