01.06.2024 | 21:00 | Deportivo Camioneros-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 12. Hafta

Deportivo Camioneros ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Deportivo Camioneros-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Hugo Moyano Stadı'nda oynanıyor. Deportivo Camioneros-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Deportivo Camioneros-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 01.06.2024 / 21:00
Maçın Hakemi: