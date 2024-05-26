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Torneo Federal A 2024
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26.05.2024 | 21:30 | Club Sportivo General San Martin-CA Sol de America de Formosa | Torneo Federal A | 11. Hafta

Club Sportivo General San Martin ile CA Sol de America de Formosa 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Club Sportivo General San Martin-CA Sol de America de Formosa maçı, Estadio 17 de Octubre Stadı'nda oynanıyor. Club Sportivo General San Martin-CA Sol de America de Formosa maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Club Sportivo General San Martin-CA Sol de America de Formosa
Maçın Tarihi ve Saati: 26.05.2024 / 21:30
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