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Torneo Federal A 2024
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26.05.2024 | 21:30 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-AC San Martin de Mendoza | Torneo Federal A | 11. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile AC San Martin de Mendoza 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-AC San Martin de Mendoza maçı, Estadio Mario Sebastian Diez Stadı'nda oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-AC San Martin de Mendoza maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-AC San Martin de Mendoza
Maçın Tarihi ve Saati: 26.05.2024 / 21:30
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